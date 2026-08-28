Familia de Javier Acosta recuerda al joven hincha de Millonarios a dos años de su muerte

A dos años de la muerte de Javier Acosta, su familia mantiene vivo el recuerdo del joven bogotano que conmovió a Colombia con su historia y con la decisión de someterse a la eutanasia el 30 de agosto de 2024.

Su partida marcó a sus seres queridos, pero también dejó una historia que trascendió las paredes de su hogar y llegó hasta miles de hinchas de Millonarios, equipo del que fue fiel seguidor durante buena parte de su vida.

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Para su madre, su hermana y su pequeña hija, este aniversario está marcado por la ausencia, pero también por los recuerdos de quien fue Javier y por la manera en que decidió enfrentar los últimos momentos de su vida.



El joven fue acompañado por sus familiares hasta el final y dejó mensajes que todavía son recordados por quienes siguieron su historia a través de las redes sociales.

La vida de Javier cambió después de sufrir un accidente de tránsito que lo dejó en silla de ruedas. Con el paso del tiempo, su situación de salud se complicó luego de contraer una bacteria en una piscina.

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De acuerdo con la información suministrada sobre su historia, aquella infección derivó en osteomielitis y posteriormente en un cáncer de sangre incurable.

El deterioro de su estado de salud y los fuertes dolores que enfrentaba llevaron a Javier a tomar la decisión de acceder a la eutanasia.

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Pero Javier no fue recordado únicamente por su situación médica. Durante todo ese proceso también llamó la atención por la forma en que hablaba de su familia, especialmente de su hija, quien ocupaba un lugar fundamental en sus pensamientos.

La preocupación por ella estuvo presente durante sus últimos días y se convirtió en uno de los aspectos más recordados de su historia.

Millonarios también recuerda al hincha que nunca dejó de alentar

El fútbol ocupó un lugar especial en la historia de Javier Acosta y su vínculo con Millonarios fue ampliamente conocido.

Después de su muerte, integrantes de la hinchada del equipo bogotano se sumaron a los homenajes. Los Comandos Azules y otros seguidores del conjunto embajador dedicaron mensajes, banderas y cánticos para recordar al hincha.

Para quienes compartieron con Javier su pasión por el equipo, su historia quedó ligada también a las tribunas y al sentimiento que manifestó por el cuadro azul.

Su despedida tuvo así un componente familiar y otro relacionado con el fútbol. Mientras sus seres queridos conservan sus recuerdos más personales, los hinchas mantienen presente al seguidor que alentó a Millonarios incluso durante los momentos más difíciles de su enfermedad.

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Dos años después, el nombre de Javier Acosta sigue presente

El 30 de agosto de 2026 se cumplen dos años de la muerte de Javier Acosta. Durante este tiempo, su historia ha permanecido en la memoria de quienes conocieron su caso y de las personas que siguieron sus últimos días.

Su familia enfrenta este aniversario recordando al hombre detrás de la historia que conoció Colombia: un padre, un hijo, un hermano y un apasionado hincha de Millonarios.

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La eutanasia fue el último capítulo de una historia marcada por diferentes dificultades de salud, pero también por la forma en que Javier decidió contar públicamente parte de su proceso.

A través de sus palabras, sus familiares y sus seguidores encontraron una manera de mantener presente su recuerdo.

