Revelan video inédito de Javier Acosta, antes de su fallecimiento; un año de su partida

La historia de Javier Acosta sigue conmoviendo, incluso un año después de su partida. El bogotano, recordado por ser un fiel hincha de Millonarios, decidió someterse a la eutanasia el 30 de agosto del año pasado, tras meses de duros quebrantos de salud. Hoy, sus amigos y allegados lo recuerdan con las imágenes que dejó antes de su último adiós.

Javier había compartido públicamente que su diagnóstico era complejo y doloroso. “Los exámenes salieron re pailas. Yo estoy con tres antibióticos, uno para pacientes oncológicos. La bacteria llegó a los tejidos, los huesos y la sangre, tengo cáncer en la sangre. Me diagnosticaron cáncer en la sangre. Uno puede tener todo, pero sin salud no hay nada. Estoy cansado. Estoy agotado. Tomé la decisión de la eutanasia. Son dolores que ni la morfina me baja”, fueron sus palabras en redes sociales poco antes de confirmar su decisión.

La noticia impactó a miles de personas que empezaron a seguir de cerca sus últimos días. Entre mensajes de apoyo, plegarias y homenajes, la fecha llegó: la tarde del 30 de agosto, Javier partió de este mundo como lo había decidido, dejando una huella imborrable en quienes lo acompañaron.

El último baile de Javier Acosta: video inédito

Ese mismo día, minutos antes del procedimiento, Javier salió del Hospital San Ignacio de Bogotá, donde estuvo internado más de dos semanas. Eran las 11:30 de la mañana cuando, acompañado de una de sus amigas más cercanas, protagonizó un momento que quedará grabado para siempre: su última bailadita de merengue.



En el video, que fue compartido en redes sociales, se ve a Javier sonriendo, riendo y despidiéndose con la frase: “Me voy de este mundo”. Al ritmo de la música, se despidió bailando, demostrando que incluso en sus últimos instantes prefirió la alegría por encima del dolor.

Puedes leer: Así fue la súplica de la pequeña hija Javier Acosta; pedía eutanasia por su padre

Su amiga publicó el clip junto con un mensaje que enterneció a todos: “¡Nuestra última bailadita! Te amo hasta el infinito y más allá. Te espero en mis sueños”. Una frase que reflejó la cercanía y el cariño que había entre ambos.

Aunque muchos aseguraron que Javier y la mujer del video eran grandes amigos, otros empezaron a decir que entre los dos existía algo más que una amistad. Lo cierto es que su relación fue especial, cercana y llena de recuerdos compartidos, tanto que, al cumplirse un año de la partida de Javier, ella revivió aquel video inédito, un momento con un mensaje que se volvió viral en TikTok.

Publicidad

“Te amo, te extraño, te pienso, te recuerdo, te sueño, te veo en cada camarón apanado, en cada queso de cabeza, en cada cubo de hielo recordando tus piernas de chirlobirlo”, escribió la joven, generando toda clase de reacciones en redes sociales. Sus palabras fueron tomadas como una prueba del profundo vínculo que mantenían, un lazo que hoy sigue presente en su memoria.