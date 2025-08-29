En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO VIRAL
VALERIA AFANADOR: ÚLTIMO VIDEO
ADIÓS UÑAS SEMIPERMANENTES
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Hermana de Javier Acosta revive emotiva foto a un año de eutanasia a hincha de Millonarios

Hermana de Javier Acosta revive emotiva foto a un año de eutanasia a hincha de Millonarios

A casi un año después de que Javier Acosta, el hincha de Millonarios, recibiera la eutanasia en Bogotá, la conmovedora imagen que fue capturada por su hermana muestra un íntimo momento de despedida.

Publicidad

Publicidad

Publicidad