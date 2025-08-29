Hermana de Javier Acosta revive emotiva foto a un año de eutanasia a hincha de Millonarios

El viernes 30 de agosto de 2024 Colombia se conmovió profundamente con la historia de Javier Acosta, un ferviente seguidor de Millonarios, cuya valiente decisión de acceder a la eutanasia puso fin a años de un sufrimiento implacable.

Hoy, al acercarse el primer aniversario de su fallecimiento, su hermana revivió una emotiva fotografía, rindiendo homenaje y recordando a su hermano.

La imagen, que muestra la mano de ella entrelazada con la de Javier poco antes de su fallecimiento, refleja la profunda conexión fraternal que los unía.



Esta fotografía fue compartida días antes de despedir a su hermano en la clínica y al cumplirse casi un año de su partida, la mujer la recordó con nostalgia como un homenaje a su memoria. Además, anunció que el próximo sábado 30 se celebrará una misa en el cementerio en honor a su hermano.

Hermana de Javier Acosta revive emotiva foto a un año de eutanasia al hincha de Millonarios Foto: redes sociales

Los días previos a su partida estuvieron cargados de una intensa mezcla de emociones. Mientras cientos de personas se congregaban a las afueras del Hospital San Ignacio de Bogotá para expresar su cariño y, en algunos casos, suplicarle que no lo hiciera, dentro de esas paredes se gestaba una despedida más personal y, según las fuentes, serena.

Fue en esa última noche, la noche anterior a la aplicación de la eutanasia, donde la presencia de su familia se volvió un pilar fundamental. Javier Acosta estuvo acompañado por sus hermanas y personal del hospital, quienes hicieron todo lo posible por rodearlo de paz y alegría.

Un video viralizado capturó esta escena íntima, mostrando a Javier en medio de sus seres queridos, haciendo, al parecer, una videollamada bajo la tenue luz de la habitación.

En medio de esta atmósfera de despedida, su hermana, con un gesto de amor y buscando hacer el momento más ameno y lleno de risas, tomó una fotografía.

Esta instantánea reveló los "últimos antojos" de Javier: gaseosa y pasabocas, incluyendo galletas y enlatados, mientras disfrutaba de la presencia y las risas de quienes lo acompañaban.

Más que simples alimentos, estos detalles pintan el retrato de un hombre que, a pesar de su inmenso dolor, buscaba y recibía momentos de ligereza y conexión.



¿Qué le pasó a Javier Acosta, hincha de Millonarios?

La historia de Javier Acosta es conmovedora, a sus 36 años, padeció invalidez por un accidente hace nueve años, y luego contrajo una poderosa bacteria en una piscina que le carcomió tejidos y huesos.

A esto se sumó un diagnóstico de cáncer en la sangre y un ganglio en la cabeza con riesgo de perder el habla. La eventual necesidad de amputarle las extremidades para un tratamiento poco esperanzador fue el punto de inflexión que lo llevó a solicitar la eutanasia.

Su hija de 11 años, con una madurez impactante, llegó a pedir que a su padre se le permitiera acceder a la eutanasia para dejar de sufrir, un testimonio del nivel de dolor que Javier experimentaba. Su madre y el resto de su familia apoyaron su decisión, conscientes del terrible sufrimiento que padecía.

Javier Acosta, hincha del equipo Millonarios Foto: Instagram @javier.acostapk

Aunque el proceso de aprobación de la eutanasia puede tardar meses, en el caso de Javier Acosta, la junta médica lo aprobó y se aplicó en cuestión de días.

Su caso no solo conmovió al país, sino que también reavivó el debate sobre la regulación de la eutanasia en Colombia, un derecho reconocido por la Corte Constitucional desde 1997, pero que aún carece de una legislación clara en todas sus modalidades.

Un año después, su recuerdo sigue vivo, especialmente a través de estas imágenes que capturan la esencia de una despedida digna y profundamente humana.

