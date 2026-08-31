Max Henríquez advierte sobre un posible terremoto más fuerte; ¿en Colombia?

En los últimos días, varios sismos se han registrado de manera consecutiva en diferentes países de la región, una situación que ha llamado la atención de la comunidad científica y de los habitantes de estas zonas.

Ante esta seguidilla de movimientos telúricos, el reconocido meteorólogo colombiano Max Henríquez se pronunció a través de sus redes sociales y pidió a sus seguidores estar preparados ante la posibilidad de que se registre un temblor de mayor intensidad.

Puedes leer: Big One: el megaterremoto que podría desatar la falla de San Andrés y las zonas en riesgo



La advertencia del especialista se produjo después de que se reportaran múltiples movimientos telúricos en un periodo de 24 horas. A través de su cuenta en X, Henríquez escribió: “¡Qué tembladera! Hay que estar Q. A. P. ante cualquier terremoto de más intensidad. Puede ser posible”.



¿Qué países registraron sismos recientemente?

Durante los últimos días se han registrado movimientos telúricos en varios países de la región. Colombia reportó un sismo de magnitud 5,1 el 26 de agosto en Los Santos, Santander, mientras que Ecuador registró varios temblores en la provincia de El Oro el 27 de agosto. A estos eventos se sumaron movimientos en Venezuela, Panamá y Perú, país que volvió a reportar un sismo este 31 de agosto, de magnitud 4,0, cerca de Canta, en el departamento de Lima.

La actividad sísmica también continúa en Colombia, donde el Servicio Geológico Colombiano mantiene el monitoreo permanente de diferentes zonas del país, entre ellas el Nido Sísmico de Bucaramanga, una de las regiones con mayor concentración de sismos del territorio nacional.

Publicidad

Que tembladera !! Hay que estar q.a.p. ante cualquier terremoto de más intensidad. Puede ser posiblehttps://t.co/kkTq9ua8Ks — Max Henriquez Daza (@HenriquezMax) August 29, 2026

¿Qué significa el arco de temblores observado por los científicos?

Publicidad

Uno de los aspectos que llamó la atención durante esta seguidilla de sismos fue su distribución geográfica. Al analizar los movimientos registrados, se observó que varios de ellos parecían formar una extensa alineación en forma de arco.

Esta distribución coincide con una región tectónicamente compleja, caracterizada por la interacción de diferentes placas. Sin embargo, esto no significa que los sismos estén directamente relacionados entre sí ni que formen parte de una misma secuencia sísmica.

Puedes leer: Esta es la única casa que sobrevivió a las inundaciones en Nepal: un detalle clave la salvó

Aunque no exista una conexión directa entre estos movimientos, el análisis de su distribución permite a los investigadores estudiar cómo se presentó la actividad sísmica durante este periodo y conocer mejor el comportamiento tectónico de la región.

Sismógrafo registrando ondas sísmicas. Expertos aclaran si la frecuencia de los temblores en el mundo ha aumentado Foto: imagen tomada de redes sociales

¿Se puede predecir un terremoto de gran intensidad?

Publicidad

La ciencia todavía no tiene la capacidad de determinar con exactitud cuándo y dónde ocurrirá un terremoto. Aunque los científicos pueden identificar zonas con actividad tectónica y estudiar las fallas geológicas, esto no permite establecer una fecha o una hora para la ocurrencia de un sismo.

Publicidad

Por esta razón, los expertos recomiendan mantener medidas de prevención y contar con un plan familiar de emergencia que permita actuar de manera adecuada ante un eventual movimiento telúrico.

En este contexto, Max Henríquez pidió a sus seguidores mantenerse atentos a la información difundida por los canales oficiales y estar preparados ante cualquier eventualidad. La prevención continúa siendo una de las principales herramientas para reducir los riesgos durante una emergencia sísmica.