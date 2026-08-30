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Volcán Puracé vuelve a registrar varios temblores: esto explicó el Servicio Geológico

El volcán Puracé volvió a registrar varios movimientos y el Servicio Geológico emitió un nuevo boletín. Te contamos qué significa y qué se sabe hasta ahora.

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Volcán Puracé alerta
Foto tomada de Blu Radio
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 30 de ago, 2026

El volcán Puracé, ubicado en el departamento del Cauca, volvió a registrar varios movimientos en los últimos días, situación que llevó al Servicio Geológico Colombiano (SGC) a emitir nuevos reportes sobre la actividad de la cadena volcánica de Los Coconucos.

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La noticia puede generar preocupación entre quienes viven cerca del volcán, especialmente después de los recientes eventos sísmicos que se han presentado en diferentes regiones de Colombia. Sin embargo, el reporte del SGC permite poner la situación en contexto y entender qué se está observando actualmente.

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De acuerdo con el Servicio Geológico, se han registrado varios movimientos relacionados con cambios y pequeños ajustes en las rocas que están debajo de la zona del volcán. En uno de los reportes recientes se destacó un sismo de magnitud 2,7, seguido por otros movimientos de menor magnitud.

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Dicho de una manera sencilla: los instrumentos que vigilan al Puracé están detectando que hay movimiento bajo la superficie, algo que los expertos siguen revisando de manera permanente.

El término “fracturamiento de roca” utilizado en los reportes puede sonar alarmante, pero no significa por sí solo que el volcán vaya a hacer erupción. Se trata de una forma de describir el tipo de actividad que están registrando los equipos de monitoreo.

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De hecho, en su reporte del 26 de agosto, el SGC indicó que después del sismo de magnitud 2,7 no se observaron cambios en el comportamiento del volcán.

Además, en otro boletín extraordinario publicado el 29 de agosto, la entidad continuó informando sobre el seguimiento que realiza a la cadena volcánica Los Coconucos.

Por eso, aunque la aparición de varios temblores puede llamar la atención, es importante no sacar conclusiones apresuradas. La actividad de un volcán se analiza a partir de diferentes señales y no únicamente por la cantidad de sismos registrados.

El SGC mantiene vigilancia permanente sobre el Puracé precisamente para identificar cualquier cambio importante y comunicarlo oportunamente a las autoridades y a la comunidad.

Para quienes viven en las zonas cercanas, la recomendación principal es mantenerse atentos a la información oficial y evitar compartir mensajes que anuncien una supuesta erupción o una emergencia sin respaldo de las autoridades.

El Puracé es uno de los volcanes que se encuentran bajo monitoreo constante en Colombia, por lo que es normal que el Servicio Geológico publique actualizaciones cuando sus equipos detectan cambios en la actividad.

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Por ahora, lo informado es que se han presentado varios movimientos sísmicos y los expertos continúan haciendo seguimiento. No se debe interpretar automáticamente este reporte como una señal de una erupción inminente.

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