Lo que debes saber sobre el Volcán Puracé, que tiene en alerta naranja al Cauca

El corazón geológico del Cauca volvió a encender las alarmas. El Volcán Puracé, ubicado a pocos kilómetros de Popayán, elevó su nivel de alerta a naranja tras presentar fuertes alteraciones internas que han despertado preocupación entre los habitantes y un seguimiento riguroso por parte de las autoridades.

Aunque no se han registrado emergencias graves, el incremento en la actividad sísmica y las emisiones de gases señala que el volcán atraviesa un momento delicado que exige atención constante.

Las recientes columnas de ceniza han alcanzado varias veredas, tiñendo de gris techos, cultivos y vehículos en sectores como Cristales y Anambío.

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) ha reiterado que, aunque el riesgo inmediato no es alto, el comportamiento del volcán requiere monitoreo permanente y medidas preventivas. El presidente Gustavo Petro confirmó el cambio de alerta y pidió a la comunidad mantenerse informada únicamente por canales oficiales para evitar rumores o pánico colectivo.



Por qué el Volcán Puracé está en alerta y qué significa para la región

El SGC reveló que, en los últimos días, el volcán ha mostrado un aumento significativo en la energía y frecuencia de los sismos internos, además de un incremento en las emisiones de gases. Estos cambios llevaron a modificar el nivel de alerta el pasado 29 de noviembre, pasando de amarillo a naranja, lo que indica variaciones importantes en su actividad.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres ha reforzado los protocolos de preparación comunitaria. Se han actualizado los planes de evacuación y se orienta a las familias sobre el uso de tapabocas para protegerse de la ceniza y la importancia de tener kits de emergencia a la mano.

Aunque el volcán no presenta una inminente erupción, las autoridades advierten sobre la necesidad de no acercarse a la zona del cráter debido a las emisiones que podrían causar afectaciones en la salud.

Volcán Puracé: datos clave para entender su historia y su actividad

Para comprender mejor su comportamiento actual, el SGC compartió información esencial sobre esta estructura natural. El Volcán Puracé está ubicado a 27 kilómetros al suroriente de Popayán y pertenece a la cadena volcánica Los Coconucos, una estructura formada por quince volcanes que se extiende hasta el Huila.

Con 4.640 metros sobre el nivel del mar y unos 8.000 años de antigüedad, es considerado el más joven de su cadena. Se trata de un estratovolcán activo de tipo explosivo con dos cráteres: Ochacayo, de 900 metros de diámetro, y otro interno de 550 metros.

Su nombre, que en lengua quechua significa “montaña de fuego”, no es casual: está catalogado como uno de los volcanes más activos del país, con registros eruptivos superiores a los 500 años. La última erupción significativa ocurrió en marzo de 1977.

Desde 1986, el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán monitorea su actividad día y noche mediante 36 estaciones y 59 sensores especializados, lo que lo convierte en uno de los volcanes mejor vigilados de Colombia.

¿Dónde está ubicado?



A medida que avance el comportamiento del Volcán Puracé, las autoridades continuarán entregando reportes actualizados. Mientras tanto, la recomendación es clara: mantenerse informado, seguir las indicaciones oficiales y no acercarse al coloso que, una vez más, recuerda que la naturaleza siempre tiene la última palabra.