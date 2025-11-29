Publicidad

VIDEO: HERMANO DE JAIME MORENO ROMPE EL SILENCIO
SHAKIRA REACCIONA A HOMENAJE DE DUA LIPA
CASO CANTÓN NORTE
HORÓSCOPO
La Kalle  / Noticias  / Angustioso video del policía fallecido en tiroteo en centro comercial de Bucaramanga

Angustioso video del policía fallecido en tiroteo en centro comercial de Bucaramanga

Se revelaron varios angustioso video incluyendo algunos donde se ve el policía que cayó durante el tiroteo en un centro comercial de Bucaramanga.

Angustioso video del policía caído en tiroteo dentro de centro comercial de Bucaramanga.jpg
Angustioso video del policía caído en tiroteo dentro de centro comercial de Bucaramanga
Fotos X: @JohnFALFEREZS y @ColombiaOscura
Por: Diego Villamil
|
Actualizado: 29 de nov, 2025

Un ambiente de compras y familias relajadas se transformó, en cuestión de segundos, en una escena de caos absoluto este sábado 29 de noviembre y todo por un intento de asalto a una joyería de un reconocido centro comercial de Bucaramanga.

El intento de robo terminó en un enfrentamiento a tiros que dejó varias víctimas, entre ellos un policía. Ademá en redes sociales se difundieron varios videos del angustioso momento que viveron los trabajadore y cliente del centro comercial.

Un asalto que desató el caos en Bucaramanga

Según testigos, el ataque comenzó cuando un grupo de hombres armados ingresó al local de joyería, generando alarma inmediata entre quienes se encontraban en el lugar.

Algunos compradores se escondieron en baños y cafeterías, mientras otros corrieron sin saber hacia dónde ir entre los estallidos que retumbaban por todo el establecimiento.

La primera respuesta vino de policías de civil que estaban en el sitio realizando compras. Estos agentes enfrentaron a los delincuentes mientras esperaban refuerzos, en una acción que permitió contener parcialmente la situación y evitar que más ciudadanos resultaran heridos.

Sin embargo, la intensidad del tiroteo hizo que el pánico se multiplicara, con escenas de personas refugiándose detrás de vitrinas o entre los pasillos, como muestran algunos de los videos que se difundieron en redes.

Minutos después, unidades del Goes ingresaron por diferentes accesos para asegurar el área y evacuar a los atrapados. En medio de este operativo fue herido de gravedad un intendente que participaba en la intervención. Pese a ser trasladado rápidamente a una clínica cercana, su estado era crítico y lamentablemente falleció.

Un policía perdió la vida en medio del angustiante momento

Mientras las autoridades aseguraban el centro comercial, comenzaron a circular videos grabados por quienes se encontraban allí. Entre ellos, uno en particular generó un profundo impacto: las imágenes del uniformado caído mientras las autoridades intentaban auxiliarlo.

Otros videos difundidos ampliamente, muestran la tensión del momento, los gritos, la incertidumbre y el eco de los disparos aún resonando.

Testigos aseguraron que algunos delincuentes intentaron huir entre la multitud, pero varios fueron interceptados por la fuerza pública. El balance preliminar registró dos fallecidos —el intendente y un presunto asaltante—, además de varios heridos y cinco capturas. También se incautaron armas de fuego relacionadas con el ataque.

El centro comercial fue acordonado durante horas mientras se realizaban inspecciones detalladas y se revisaban cámaras de seguridad, pieza clave para identificar a posibles cómplices. Las autoridades locales ofrecieron recompensas para dar con otros responsables que podrían haber escapado durante la confusión

