VIDEO: Alerta en el Cauca por actividad del volcán Puracé; se iniciaron protocolos

El departamento del Cauca enfrenta horas de especial atención luego de que el Servicio Geológico Colombiano confirmara un cambio drástico en el comportamiento del volcán Puracé, que ahora se encuentra en alerta naranja.

Las variaciones registradas en los últimos días han llevado a un reforzamiento de los protocolos de vigilancia, pues se evidenció un incremento en la sismicidad, emisiones de gases y expulsiones de ceniza que alcanzaron alturas considerables, afectando varias veredas cercanas.

Un cambio repentino que encendió las alarmas en Cauca

Las autoridades científicas explicaron que el fenómeno no surgió de manera aislada, sino como resultado de una cadena de pulsos eruptivos presentados desde días atrás.

Estos eventos, relacionados con la dinámica de fluidos dentro del sistema volcánico, generaron preocupación debido a su intensidad y frecuencia. A pesar de que las emisiones recientes no han provocado daños significativos en terrenos o viviendas, se considera que la situación exige vigilancia estricta.

En este video podemos ver parte de la actividad superficial del 🌋 volcán Puracé durante el día de hoy, 29 de noviembre de 2025.



📍 El #volcánPuracé está ubicado a 27 km al suroriente de Popayán, y de acuerdo con los registros del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de… pic.twitter.com/WElpBaoa17 — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) November 29, 2025

El monitoreo constante permitió detectar nuevas columnas de ceniza que llegaron hasta zonas como Cristales, Anambío, Alto Michabala y Chapío. En algunas de estas áreas, los habitantes reportaron una ligera capa gris sobre vehículos y techos. Aunque el fenómeno no representó un riesgo inmediato, las autoridades locales recomendaron implementar medidas de prevención.

El presidente Gustavo Petro confirmó la alerta a través de sus canales oficiales, destacando que el seguimiento técnico será permanente.

Volcán Puracé pasa a alerta naranja. — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 29, 2025

El mensaje buscó mantener a la comunidad informada sin generar pánico, enfatizando la importancia de seguir los reportes oficiales y los boletines extraordinarios emitidos por los expertos.



Recomendaciones y preparación comunitaria

Frente a este escenario, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres compartió un conjunto de orientaciones dirigidas a la población ubicada en zonas cercanas. Entre ellas, la evacuación preventiva, el uso de tapabocas para evitar afectaciones respiratorias y la protección de fuentes de agua, especialmente en los sectores donde la ceniza se ha depositado con mayor intensidad.

Las autoridades locales de Puracé y Coconuco reforzaron la socialización de planes comunitarios y la revisión de rutas de evacuación. Estos ejercicios buscan que las familias sepan cómo actuar en caso de que la alerta avance a un nivel mayor.

Tras el cambio del estado de alerta del volcán Puracé de Amarilla 🟨 a Naranja 🔶, el SGC participó en el Comité Nacional para el Manejo de Desastres -compuesto por las entidades nacionales, territoriales y operativas del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres-,… pic.twitter.com/0MRfLGokk5 — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) November 29, 2025

Los comités de gestión local también han estado desplegados para verificar condiciones de salud, movilidad y comunicación en las veredas más cercanas al área de influencia.

El Servicio Geológico Colombiano reiteró que, aunque las variaciones podrían calmarse temporalmente, es fundamental no acercarse al cráter ni realizar actividades turísticas en la zona. La entidad aseguró que continuará con el monitoreo detallado mediante su red de estaciones, sensores y equipos especializados instalados desde hace años alrededor del macizo volcánico, garantizando información precisa y oportuna.

