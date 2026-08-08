Volcán Puracé en alerta naranja: seis emisiones de ceniza ponen en emergencia al Cauca

El Puracé mantiene este sábado 8 de agosto de 2026 su nivel de alerta naranja, luego de que el Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportara seis emisiones de ceniza durante las últimas 24 horas.

La actividad fue registrada entre las 2:00 p. m. del viernes 7 y las 2:00 p. m. de este sábado, mientras continúan las labores de monitoreo permanente en la cadena volcánica Los Coconucos.

El SGC informó que dos de las emisiones fueron especialmente destacadas: una ocurrió a las 5:57 p. m. del viernes y otra a las 9:12 a. m. del sábado. Además, la entidad recibió reportes de caída de ceniza en la cabecera municipal de Coconuco, las veredas Cristales y Cobaló y la ciudad de Popayán.

La situación mantiene la atención de las autoridades, especialmente por los cambios registrados en algunos indicadores de la actividad volcánica y por la posibilidad de que continúen presentándose emisiones de ceniza o gases de manera repentina.

Publicidad

Puracé mantiene actividad asociada a gases y fluidos

De acuerdo con el boletín extraordinario publicado por el Servicio Geológico Colombiano, la actividad sísmica del Puracé continúa dominada por señales relacionadas con la dinámica de fluidos dentro de los conductos volcánicos.

Publicidad

Entre los registros predominan el tremor continuo y los eventos de largo periodo, localizados bajo el cráter del volcán a profundidades menores a un kilómetro. En contraste, la sismicidad relacionada con el fracturamiento de roca permanece en niveles muy bajos tanto en cantidad como en magnitud, con eventos ubicados entre uno y dos kilómetros bajo el cráter.

Otro de los aspectos que mantiene la vigilancia sobre el Puracé está relacionado con los gases. Los valores de dióxido de azufre (SO₂) continúan por encima del promedio conocido para este volcán, mientras que las concentraciones de dióxido de carbono (CO₂) en el suelo siguen aumentando.

🌋 Durante las últimas 24 horas, nuestro equipo de monitoreo registró seis emisiones de ceniza del volcán Puracé–cadena volcánica Los Coconucos. En este video, tomado desde la vereda Santa Rosa, en el municipio de Popayán, se observa la emisión ocurrida el 7 de agosto a las 5:57… pic.twitter.com/Gge3JshA6x — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) August 8, 2026

El SGC reportó un flujo de dióxido de azufre de 2.100 toneladas por día, cuya dispersión se dirige hacia el occidente del volcán. Por ahora, no se han registrado anomalías térmicas asociadas al fondo del cráter, según la información disponible en la plataforma satelital MIROVA.

Puracé: ¿qué debe hacer la ciudadanía ante la alerta?

Ante el comportamiento actual del Puracé, el Servicio Geológico Colombiano hizo énfasis en una recomendación concreta: no acercarse a las zonas de los cráteres de los volcanes Puracé, Piocollo y Curiquinga.

La razón está relacionada con la posibilidad de que se produzcan emisiones repentinas de ceniza o gases, situaciones que pueden representar un riesgo para quienes se encuentren en las inmediaciones.

Publicidad

Las autoridades también pidieron a la ciudadanía mantenerse informada mediante los boletines diarios y los canales oficiales del SGC.

De igual manera, la población debe atender las instrucciones que eventualmente entreguen las autoridades municipales y departamentales, así como la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Publicidad

La caída de ceniza ya fue reportada en diferentes puntos, por lo que las comunidades cercanas deben permanecer atentas a la evolución de la actividad y a cualquier nueva indicación oficial.

Por ahora, el Puracé permanece en alerta naranja y su comportamiento continúa bajo vigilancia instrumental permanente. El SGC señaló que los valores registrados durante los últimos días corresponden a los máximos alcanzados, razón por la cual mantiene especial atención sobre la evolución del sistema volcánico.

Mientras continúe este nivel de alerta, la principal recomendación para la ciudadanía es evitar aproximarse a los cráteres, mantenerse informada por canales oficiales y seguir las instrucciones de las autoridades ante cualquier cambio en las condiciones del volcán.

