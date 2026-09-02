Alerta por enjambre sísmico en el volcán Puracé: ¿cuáles regiones están en riesgo?

El volcán Puracé mantiene en alerta a las autoridades y a las comunidades de su zona de influencia por el incremento de su actividad.

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) mantiene el sistema volcánico en alerta naranja, mientras continúa el seguimiento a las señales sísmicas, la deformación del terreno y las emisiones de gases y ceniza.

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Uno de los fenómenos que más atención ha generado es el enjambre sísmico asociado al fracturamiento de roca.

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En su boletín del 31 de agosto, el SGC informó que se registraron alrededor de 150 eventos de este tipo, localizados entre 10 y 15 kilómetros al nororiente del volcán, a profundidades de entre 8 y 12 kilómetros respecto a su cima.

Algunos de estos movimientos fueron sentidos por habitantes de Puracé, Totoró y Popayán.

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¿Qué significa el enjambre sísmico en el volcán Puracé?

La actividad sísmica hace parte de las variables que los expertos utilizan para evaluar el comportamiento de un volcán.

En el caso del Puracé, el monitoreo también incluye las señales relacionadas con la dinámica de fluidos dentro de los conductos volcánicos.

El SGC explicó que, además de los eventos asociados al fracturamiento de roca, continúan registrándose señales de tremor bajo el cráter, mientras persiste un proceso de deformación lenta del suelo en el sector comprendido entre los volcanes Puracé, Piocollo y Curiquinga.

La alerta naranja del volcán Puracé fue establecida el 1 de agosto de 2026 debido a cambios importantes en los parámetros monitoreados.

Entre ellos estuvieron el aumento de la energía sísmica, las señales asociadas a emisiones de ceniza, el incremento de las columnas de gases y ceniza y mayores emisiones de dióxido de azufre.

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Esto no significa que una erupción sea inevitable o que pueda determinarse con exactitud cuándo ocurrirá.

De hecho, el SGC ha advertido que durante una alerta naranja pueden presentarse variaciones temporales en la actividad sin que esto implique necesariamente un retorno a condiciones estables.

Desde las 2:30 p. m. del 1 de septiembre de 2026 hasta el momento de publicación del presente boletín, registramos cerca de 100 sismos asociados al fracturamiento de roca, localizados entre 10 y 15 km al nororiente del volcán Puracé – cadena volcánica Los Coconucos. Además,… pic.twitter.com/0ItC6P9gLd — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) September 2, 2026

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¿Cuáles regiones están en riesgo por el volcán Puracé?

De acuerdo con el mapa de amenaza volcánica del Puracé, elaborado por el SGC, los municipios que se encuentran en las principales zonas de amenaza son Puracé, Popayán y Sotará, en el departamento del Cauca.

La zona de mayor amenaza contempla fenómenos como flujos piroclásticos, lahares, caída de material volcánico, gases y otros efectos asociados a una eventual erupción.

Los lahares, que son flujos de lodo y escombros volcánicos, podrían desplazarse por diferentes ríos y quebradas y alcanzar sectores del valle del río Cauca, incluso en dirección a Popayán.

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Entre los territorios mencionados por el SGC dentro del área de influencia también están comunidades indígenas como Puracé, Kokonuko y Paletará, además del reasentamiento indígena de Juan Tama y otros asentamientos.

El mapa de amenaza también contempla zonas donde el principal efecto podría estar relacionado con la caída de ceniza y piroclastos, dependiendo de las condiciones de una eventual erupción y de la dirección de los vientos.

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Por ahora, la recomendación es seguir únicamente los reportes oficiales y las instrucciones de las autoridades. El SGC mantiene un monitoreo permanente del volcán Puracé y publica boletines sobre los cambios en su actividad.