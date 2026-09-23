“Van por la leche en helicóptero”: Polémica denuncia sobre uso del transporte oficial

Durante su intervención en El Klub de La Kalle, el exrepresentante Mauricio Toro reveló detalles sobre la frecuencia con la que se utilizan los recursos aéreos del Estado para trayectos extremadamente cortos en la capital.

Toro explicó que su oficina se encuentra ubicada justo de cara al helipuerto del Palacio de Gobierno, lo que le permite observar de primera mano las dinámicas de despegue y aterrizaje de las aeronaves oficiales.

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Con una metáfora directa, Toro afirmó: "Yo creo que van por leche, vuelven, van a comprar algunas cositas, los huevos, vuelven", para graficar el volumen constante de vuelos registrados diariamente.



Uno de los casos puntuales que citó para fundamentar su crítica fue un desplazamiento hacia el patio taller del Metro de Bogotá, ubicado a muy poca distancia del centro de la ciudad.



Según su testimonio, para llegar a dicho punto cercano se optó por desplegar el helicóptero oficial en lugar de realizar el trayecto por vía terrestre.

Frente a las justificaciones que atribuyen estos desplazamientos a protocolos de seguridad del presidente Abelardo de la Espriella, Toro calificó esta postura como "ínfulas" innecesarias.

Sostuvo que en la capital existen garantías de seguridad suficientes para el transporte terrestre y recordó que el recorrido no se realizó hacia zonas de alto conflicto como el Catatumbo, sino dentro de la misma infraestructura urbana.

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Asimismo, señaló que la campaña política previa se hizo bajo la promesa de reducir los costos para los colombianos, pero que en la práctica se han ejecutado en un solo mes recursos equivalentes a los de un año entero en administraciones anteriores.

¿Cuánto costó la posesión oficial y qué se pudo construir con ese dinero?

Otro de los puntos centrales del análisis presupuestal compartido en El Klub de La Kalle abordó los costos reales de los eventos institucionales de posesión.

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A pesar de los discursos que aseguraban haber logrado un ahorro considerable frente a gobiernos pasados, Toro desmintió categóricamente esa versión calificándola de completamente falsa.

Explicó que al sumar el traslado de esquemas de seguridad, camionetas, escoltas para congresistas, viáticos, hoteles, desplazamientos y misiones internacionales, el evento generó un sobrecosto de 14.000 millones de pesos adicionales.

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Para ofrecer una dimensión clara de lo que representa esa suma dentro del gasto público, Toro desglosó las obras e inversiones sociales que se dejaron de financiar con dicho monto:

1.000 centros educativos: Se habrían podido remodelar infraestructuras escolares en diversas regiones.

Se habrían podido remodelar infraestructuras escolares en diversas regiones. 150 puestos de salud: Monto equivalente a la instalación de centros de atención médica básica.

Monto equivalente a la instalación de centros de atención médica básica. 1,1 millones de raciones alimentarias: Raciones destinadas al Plan de Alimentación Escolar (PAE) para niños en colegios que hoy no cuentan con cobertura.

Finalmente, el exrepresentante expuso lo sucedido en la ciudad de Cali durante una visita oficial, donde las autoridades locales decretaron la medida de "día sin carro y sin moto" esperando una asistencia masiva de visitantes internacionales y locales.

La jornada resultó en calles desiertas, comparables a los días de confinamiento por COVID-19, provocando severas pérdidas económicas a los pequeños comerciantes y tenderos que habían invertido su capital en abastecerse de alimentos y productos que nunca se vendieron.

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Mira la entrevista completa aquí: