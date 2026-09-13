Estos aspirantes no podrán conseguir empleo por una dura decisión de De la Espriella

Miles de colombianos que buscan conseguir un empleo público mediante concurso de mérito recibieron una noticia que cambió el calendario previsto para las convocatorias de la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC).

El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella expidió el Decreto Legislativo 1384 de 2026, una norma que establece medidas transitorias en materia de función administrativa, empleo público y gestión institucional en el marco de la emergencia económica, social y ecológica declarada por el Gobierno.

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Entre las disposiciones se encuentra el aplazamiento de procesos de selección para proveer empleos públicos.

La medida generó dudas entre los aspirantes que ya habían avanzado en diferentes etapas de las convocatorias y que ahora quieren saber qué pasará con los cronogramas, las pruebas y las siguientes fases de los concursos.

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¿Cuándo se retoman los concursos de la CNSC?

Una de las principales preguntas de los colombianos que participan en los concursos de mérito es cuándo se reanudarán los procesos aplazados por el Decreto 1384 de 2026.

La norma establece que las convocatorias y procesos de selección que sean objeto de aplazamiento podrán permanecer congelados hasta el 31 de diciembre de 2026. Sin embargo, el aplazamiento tiene una fecha de finalización definida: los procesos afectados deberán reanudarse a partir del 1 de enero de 2027.

Esto significa que los aspirantes no tendrán que comenzar nuevamente el concurso desde cero. Los procesos deberán continuar en la misma etapa en la que se encontraban al momento de la suspensión y durante el tiempo que aún estuviera pendiente.

Por ejemplo, si una convocatoria quedó suspendida mientras esperaba la publicación de resultados de una prueba o el desarrollo de una etapa específica, esa fase deberá retomarse cuando finalice el periodo de aplazamiento, de acuerdo con las condiciones establecidas para cada proceso.

La medida representa un cambio temporal en el calendario de los concursos de mérito de la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) y afecta a los procesos que sean incluidos dentro de las disposiciones del decreto.

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Por eso, los aspirantes deben estar atentos a las comunicaciones oficiales de la CNSC, pues la entidad será la encargada de informar las modificaciones correspondientes en los cronogramas y las fechas específicas para continuar con cada convocatoria.

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¿Qué deben hacer los aspirantes a los concursos públicos?

Quienes estén inscritos en una convocatoria de la CNSC deben consultar constantemente los canales oficiales de la entidad y revisar los actos administrativos relacionados con su proceso.

El Decreto 1384 fue expedido el 9 de septiembre de 2026 y hace parte de las medidas adoptadas por el Gobierno en medio de la emergencia económica, social y ecológica. La norma contempla medidas transitorias para garantizar la continuidad de la administración pública y la prestación de servicios a los ciudadanos.