Alerta en El Rodadero: Lo que dijo De la Espriella sobre el orden público en Santa Marta

Si estás organizando tus próximas vacaciones en el Caribe colombiano, es normal que te preguntes si es seguro viajar a El Rodadero, Santa Marta, en medio de la situación de orden público que atraviesa el Magdalena. Este sector turístico es uno de los destinos más visitados de la ciudad por sus playas, hoteles, restaurantes y oferta de actividades para turistas.

Sin embargo, las recientes noticias sobre bloqueos, intimidaciones, afectaciones al transporte y hechos de violencia en Santa Marta y otros puntos del Magdalena han generado dudas entre quienes tienen previsto viajar a la zona.



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La situación llevó al Gobierno nacional a reforzar la seguridad en la capital del Magdalena, Ciénaga y corredores estratégicos como la Troncal del Caribe.

Por eso, antes de viajar a El Rodadero, es importante revisar las condiciones de movilidad y los reportes oficiales más recientes, especialmente si el desplazamiento incluye trayectos por carretera.

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¿Qué está pasando con la seguridad en Santa Marta?

La situación de orden público en Santa Marta se intensificó después de la amenaza de un paro armado atribuido a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). El Gobierno informó que la medida se tomó después de operaciones de la Fuerza Pública contra integrantes de esta estructura criminal.

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Ante este escenario, el presidente Abelardo de la Espriella ordenó militarizar Santa Marta y reforzar la presencia de la Fuerza Pública en la ciudad y sus alrededores.

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¿Es seguro viajar a El Rodadero?

En este momento, la recomendación para los viajeros es mantenerse atentos a los reportes oficiales antes de emprender el viaje y durante su estadía. El refuerzo de la Fuerza Pública incluye puntos estratégicos de Santa Marta y corredores de movilidad, mientras las autoridades buscan contener las afectaciones relacionadas con el paro armado.

En medio de este panorama, el presidente Abelardo de la Espriella aseguró que el Gobierno protegerá a todos los habitantes y visitantes de Santa Marta, y señaló que las personas pueden retomar sus labores con el respaldo de la Fuerza Pública.

El mandatario también ha insistido en que el objetivo del despliegue de seguridad es recuperar la tranquilidad y garantizar la movilidad en la ciudad y sus alrededores.

Esto significa que quienes tengan reservas en hoteles de El Rodadero o Santa Marta deberían verificar directamente con sus establecimientos cualquier novedad relacionada con horarios, transporte, acceso o actividades turísticas antes de desplazarse.