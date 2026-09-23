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Así fue el operativo contra alias Cholo; disfraces y ocho fallecidos

Con apoyo de tecnología satelital y drones, los Comandos de la Jungla llevaron a cabo un operativo en la zona rural de Santa Marta.

Imagen del operativo policial y de alias Cholo tras el operativo con disfraces que dejó ocho fallecidos
Detalles del operativo contra alias Cholo, una acción que incluyó el uso de disfraces y dejó un saldo de ocho fallecidos
Foto: imágenes tomadas de X Abelardo de la Espriella y pantallazo tomado de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 23 de sept, 2026

Un operativo conjunto realizado el 21 de septiembre por la Policía Antinarcóticos y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, en zona rural de Santa Marta, dejó como resultado la muerte de José Luis Pérez Villanueva, conocido con el alias de Cholo, señalado como segundo al mando y jefe financiero de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).

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La intervención armada tuvo lugar en una vivienda del corregimiento de Guachaca, donde, según las autoridades, varios de los principales cabecillas de la estructura criminal adelantaban una cumbre. El operativo se desarrolló alrededor de las 2:45 de la tarde.

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Durante el procedimiento, las autoridades evidenciaron no solo la preparación de los integrantes de esta estructura delictiva, sino también el uso deliberado de prendas tradicionales y disfraces para ocultar la identidad de algunos de los sospechosos y facilitar una eventual huida.

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¿Cómo se dio la localización de alias Cholo?

La localización de alias Cholo y otros integrantes de la estructura durante el encuentro fue posible gracias al seguimiento realizado mediante rastreadores satelitales instalados en los vehículos de varios miembros de la organización, quienes se desplazaron desde Santa Marta hacia el corregimiento de Guachaca.

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Posteriormente, agentes de la Policía Antinarcóticos emplearon drones de inteligencia para monitorear los movimientos dentro del predio. De igual forma, se conoció que un informante presente en la vivienda alertó sobre la concentración de aproximadamente 100 hombres armados.

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Los datos transmitidos en tiempo real fueron coordinados desde una sala especial ubicada en la base antinarcóticos de Santa Marta, desde donde se realizó el seguimiento de la operación.

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Los disfraces que usaban como plan de huida

De acuerdo con información de inteligencia, alias ‘Pinocho’, máximo jefe de la organización, vestía indumentaria tradicional de la comunidad arhuaca, al igual que al menos diez de sus escoltas personales. Esta estrategia habría sido utilizada como medida de prevención y para dificultar su identificación.

Para contener la fuerza de choque del grupo armado, cerca de 40 Comandos Jungla se desplegaron estratégicamente alrededor del inmueble. Como maniobra de distracción, dos aviones Super Tucano bombardearon un campamento de las ACSN ubicado a unos diez kilómetros de distancia.

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La onda explosiva provocó que varios integrantes de la estructura intentaran evacuar apresuradamente la vivienda, encontrándose de frente con el cerco policial. Durante la salida se desató un intenso combate con armas de largo alcance, mientras las fuerzas oficiales avanzaban en el allanamiento del inmueble.

Alias ‘Cholo’: filtran fotos que serían del segundo cabecilla de las ACSN
Alias ‘Cholo’: filtran fotos que serían del segundo cabecilla de las ACSN
/Foto:

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Durante el cruce de disparos en el que murió el segundo al mando de este grupo criminal, se presume que alias ‘Pinocho’ resultó herido. El enfrentamiento se extendió hasta las 5:30 p. m. Además, se conoció que el jefe de la organización habría logrado escapar del perímetro vestido con un disfraz y escoltado por cerca de 40 hombres armados. El enfrentamiento culminó con la muerte de al menos ocho presuntos integrantes de la estructura ilegal.

En el lugar de los hechos, la Policía incautó cerca de 5.000 cartuchos para fusil, además de un arsenal que incluía un arma de precisión con especificaciones de uso militar restringido.

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¿Quién era alias Cholo?

José Luis Pérez Villanueva, conocido como alias Cholo o ‘Comando 25’, era señalado como segundo cabecilla y jefe financiero de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), estructura también conocida como Los Pachenca. Con un historial criminal de más de 15 años en el Caribe, era considerado un objetivo prioritario para las autoridades, especialmente después de la muerte de alias ‘Bendito Menor’.

Según las autoridades, este líder coordinaba actividades relacionadas con extorsiones, homicidios selectivos y rutas de narcotráfico hacia Centroamérica desde los departamentos de Magdalena, Cesar y La Guajira.

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