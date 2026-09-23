Dos temblores azotan con fuerza a Colombia este miércoles: uno fue de magnitud 4.5

Dos temblores sacudieron a Colombia este miércoles 23 de septiembre, de acuerdo con los reportes del Servicio Geológico Colombiano (SGC). Los movimientos tuvieron como epicentro el municipio de Chaparral, Tolima, y fueron registrados con pocos minutos de diferencia.

El primero ocurrió a las 2:53 de la tarde, con una magnitud de 3.3 y una profundidad superficial, es decir, menor a 30 kilómetros. El segundo movimiento se presentó a las 3:09 p. m., alcanzó una magnitud de 4.5 y también tuvo una profundidad superficial.

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Los dos eventos fueron ubicados en Chaparral, Tolima, una zona que durante los últimos días ha presentado una actividad sísmica destacada. El SGC informó previamente que su Red Sismológica Nacional había registrado más de 130 sismos en Chaparral entre la madrugada del 20 de septiembre y las 3:30 de la tarde del 21 de septiembre.



Dos temblores se registraron en menos de 20 minutos

El primer temblor en Chaparral fue reportado a las 2:53 p. m. de este miércoles. Según el boletín actualizado del SGC, tuvo una magnitud de 3.3 y una profundidad superficial.

Apenas 16 minutos después llegó un segundo movimiento. A las 3:09 p. m., el organismo registró un sismo de magnitud 4.5 en Chaparral, Tolima, también con una profundidad superficial.

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La cercanía entre ambos reportes hizo que los movimientos llamaran la atención, especialmente porque se producen en una zona que ha mantenido actividad sísmica durante los últimos días.

El Servicio Geológico Colombiano cuenta con una red encargada de monitorear permanentemente los movimientos que se presentan en el territorio nacional. Además, la entidad dispone de un sistema para que las personas informen si sintieron un sismo y qué efectos percibieron.

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¿Por qué tiembla tanto en Chaparral?

La actividad sísmica en Chaparral, Tolima, está relacionada con la presencia de diferentes estructuras geológicas activas en esta zona del país. En los últimos días, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) ha registrado una cantidad importante de movimientos, algunos de ellos de magnitudes que pueden ser percibidas por la población.

El SGC explicó que este tipo de actividad puede presentarse cuando ocurren movimientos y liberaciones de energía en las fallas geológicas. Por eso, pueden registrarse varios sismos en un periodo corto, como ocurrió nuevamente este miércoles con los movimientos de magnitud 3.3 y 4.5 reportados en Chaparral.