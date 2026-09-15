Gobierno De La Espriella anuncia protocolo para actuar en universidades durante disturbios

El presidente Abelardo De La Espriella anunció un nuevo protocolo nacional que definirá en qué instancias la Policía podrá ingresar a universidades públicas ante situaciones de violencia, vandalismo o alteraciones extraordinarias del orden público.

Durante el discurso, explicó que la medida busca establecer reglas claras para la actuación de la Fuerza Pública dentro de los campus. La Policía Nacional será la primera autoridad encargada de atender situaciones de esta indole.

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También afirmó que no permitirá daños contra la infraestructura universitaria, aunque remarcó que la protesta pacífica continuará protegida. Según afirmó, durante su mandato buscará diferenciar las manifestaciones legítimas de los hechos que alteren el orden.



“La protesta pacífica ejercida dentro del marco de la Constitución y la ley será respetada y garantizada por mi gobierno” indicó De La Espriella, refiriéndose a las garantías para aquellos que participen en el acto social de manera pacífica.

¿Cuándo podrá ingresar la Policía Nacional a las universidades públicas?

El nuevo protocolo contempla diferentes escenarios en los que las autoridades podrán intervenir dentro de las instituciones educativas. Entre las situaciones mencionadas por el mandatario están:



Presencia de violencia, alteración extraordinaria del orden público o peligro inminente.

Preparación de ataques o almacenamiento de elementos destinados a causar daños.

Ataques o agresiones contra la población civil y los integrantes de la Fuerza Pública.

Destrucción de infraestructura o instalaciones dentro de los campus universitarios.

De acuerdo con el mandatario, las autoridades también actuarán cuando existan situaciones de flagrancia, peligro o interrupciones del orden institucional. La medida busca establecer una guía para responder ante estos escenarios.

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De La Espriella también se refirió a los límites de la autonomía universitaria. El presidente indicó que este principio continuará vigente, pero aclaró que no puede utilizarse para impedir la actuación de las autoridades cuando existan situaciones relacionadas con el orden público.

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“Las universidades tienen autonomía. Eso no está en discusión, pero la autonomía universitaria no significa autonomía en materia de orden público”, señaló el presidente al explicar la postura de su gobierno frente al nuevo protocolo.

¿Qué pasará con la autonomía universitaria?

En medio del discurso, marcó una diferencia entre la autonomía académica y las actuaciones que puedan afectar la seguridad dentro de las universidades. En ese sentido, afirmó que “la autonomía universitaria no es una patente de impunidad”.

El Gobierno pretende que las instituciones educativas puedan mantener sus actividades académicas sin que grupos violentos interfieran en las clases o afecten las instalaciones. La intención es garantizar espacios para estudiar, debatir y protestar pacíficamente.

“No voy a permitir que las universidades públicas sigan siendo santuarios de la violencia bajo ninguna circunstancia”, manifestó, al insistir en que se realizará la intervención cuando se presenten estas situaciones.

Adicionalmente, envió una advertencia frente a quienes participen en hechos violentos dentro de los campus. “Voy a ir por ustedes, incluso entrando a las universidades para sacarlos y hacerlos pagar”.

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El nuevo protocolo nacional establecerá las reglas para que la Policía Nacional actúe en estos casos. El Ejecutivo continuará socializando los detalles, mientras las autoridades operativas deberán coordinar los procedimientos correspondientes en las universidades públicas.