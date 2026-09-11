Contratos de prestación de servicios tendrán giro radical en Gobierno De La Espriella

Si vinculas tu trabajo con el Estado o te interesa conocer cómo se gestionan los recursos públicos en Colombia, debes prestar mucha atención a los anuncios recientes del Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella.

Las autoridades nacionales han notificado formalmente a miles de trabajadores sobre un giro estratégico en la contratación estatal por prestación de servicios.

Puedes leer: Porte de armas en Colombia: este sería el precio, incluyendo permiso y exámenes

A través del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Agricultura, el Ejecutivo hizo oficial que desde el año 2027 se ejecutará un plan para reducir las Órdenes de Prestación de Servicios (OPS) en diversas entidades públicas.



¿Qué cambiará con los contratos de prestación de servicios en Colombia desde 2027?

Si te preguntas cómo se materializará esta medida en la práctica, la respuesta inicial proviene del sector agropecuario.



Durante la discusión del presupuesto de la Nación para 2027 ante el Congreso de la República, el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, sentenció que en su cartera no se renovarán 10.000 contratos de prestación de servicios.

El ministro Dangond explicó que, tras completar un mes en el cargo y realizar análisis internos, se determinó suspender estas vinculaciones porque "no están haciendo nada" y le quitaban esos recursos a los campesinos. Esta medida implica un ahorro de $540.000 millones de pesos para el Estado.

Entre los hallazgos mencionados por el jefe de la cartera de Agricultura, se identificó que únicamente en su despacho existían 25 asesores bajo la modalidad de OPS que correspondían a encargos políticos creados durante el anterior gobierno.

Publicidad

Por su parte, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, anunció que se impulsa la creación de una "ley fiscal" orientada a reducir la cantidad de contratistas en el aparato estatal.

La postura manifestada por el jefe de la cartera económica señala que el Estado no puede mantener una burocracia que, además de ser innecesaria en muchos casos, genera un alto costo fiscal.

Publicidad

Se proyecta que en las próximas semanas el Ministerio de Hacienda entregue más detalles sobre la ley fiscal que impactará a los contratistas de otras entidades públicas.

Puedes leer: Salario mínimo 2027: la inflación de agosto dejaría una primera señal del aumento

¿Cuántos contratistas por OPS tiene actualmente el Estado colombiano y cuánto cuestan?

Para comprender la dimensión de la medida anunciada por el Gobierno De La Espriella, es necesario revisar los datos oficiales revelados por la Contraloría General de la República.

Si examinas las cifras reportadas, en enero de 2026 el Estado firmó un total de 164.813 contratos por Órdenes de Prestación de Servicios. Este registro muestra un incremento significativo si se compara con los 107.971 contratos que se suscribieron en enero de 2022.

Asimismo, la Contraloría General de la República indicó que, con corte a enero de 2026, existían en total 501.423 contratos de prestación de servicios en el país.

Este volumen de contratación abarca a instituciones del orden nacional y territorial, sumando un valor total de $22,34 billones de pesos. Ante este panorama, el plan oficial del Gobierno De La Espriella busca reducir de manera considerable el número de contratistas.

¿Qué caracteriza a un contrato de prestación de servicios y qué lo diferencia de un empleo de planta?

Si buscas entender la naturaleza jurídica de estos contratos, debes saber que están avalados por la Ley 80 de 1993.

Publicidad

En las entidades estatales, estos contratos se firman con personas naturales para que desarrollen actividades específicas que el personal de planta de la entidad no puede llevar a cabo.

Existen diferencias clave entre los contratistas por OPS y los empleados de planta que debes tener en cuenta:

Publicidad

Ausencia de prestaciones sociales: A diferencia de los empleados de planta, las personas con contrato de prestación de servicios no tienen derecho a prestaciones sociales como vacaciones, cesantías ni primas.

A diferencia de los empleados de planta, las personas con contrato de prestación de servicios no tienen derecho a prestaciones sociales como vacaciones, cesantías ni primas. Temporalidad delimitada: La vinculación por OPS se firma por un tiempo específico para cumplir las labores asignadas.

Con los anuncios del Ministerio de Agricultura y la futura ley fiscal de Hacienda, el Estado colombiano inicia un camino hacia la disminución de contratistas a partir de 2027.

