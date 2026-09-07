Nueva decisión del Gobierno De La Espriella sobre el RUI; se revive el Sisbén

El gobierno del presidente Abelardo De La Espriella ha tomado una decisión trascendental: revivir el tradicional Sisbén y aplazar temporalmente la implementación del Registro Universal de Ingresos (RUI).

Esta medida surge tras cumplirse un mes de gestión del nuevo gobierno, en el cual el Departamento Nacional de Planeación (DNP) evidenció que la transición apresurada hacia el nuevo sistema estaba generando una enorme incertidumbre en todo el país.

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Si te preocupaba perder tus transferencias de dinero debido a las variaciones en tu clasificación, aquí te explicamos todos los detalles sobre cómo se manejarán las ayudas sociales durante los próximos meses y qué pasará con tus pagos.



¿Por qué el Gobierno de Abelardo De La Espriella decidió revivir el Sisbén y posponer el RUI?

La respuesta corta es que el sistema actual de transición no estaba listo para garantizar un proceso justo y ordenado. El RUI fue creado por la Ley 2294 de 2023 con el fin de rastrear de manera mucho más rápida y precisa los ingresos de las familias colombianas.

A diferencia del Sisbén tradicional, que depende exclusivamente de la información recopilada mediante encuestas a domicilio, el RUI cruza la información de las encuestas con el Registro Social de Hogares, integrando bases de datos de entidades del Estado como la Registraduría, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA).

Aunque este cruce de bases de datos busca mayor eficiencia, su introducción desde agosto de 2026 causó grandes problemas.

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Muchos hogares experimentaron cambios abruptos en sus puntajes o grupos de clasificación, dejándolos al borde de perder las ayudas económicas.

De hecho, Prosperidad Social alertó que casi la mitad de los beneficiarios de Renta Ciudadana y Devolución del IVA podrían quedarse sin el subsidio debido a estas fallas en la clasificación del RUI.

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Ante esta situación alarmante, y tras recibir más de 112.000 peticiones y quejas solo en el mes de agosto por parte de ciudadanos inconformes con sus nuevos puntajes, el DNP decidió dar marcha atrás.

La autoridad reconoció en el borrador del decreto que la implementación del RUI exige condiciones técnicas, metodológicas, operativas, tecnológicas e institucionales sumamente complejas para evitar la interrupción de la oferta social.

Por lo tanto, se ha determinado extender el periodo de transición para fortalecer, validar, optimizar y calibrar rigurosamente los algoritmos y modelos técnicos de la nueva plataforma antes de que entre en funcionamiento total en agosto de 2027.

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¿Qué pasará con los subsidios de Renta Ciudadana y Devolución del IVA tras aplazar el RUI?

Puedes estar tranquilo: tus subsidios no desaparecerán, pero sí debes tener en cuenta que las fechas de pago han sufrido modificaciones de última hora.

Prosperidad Social anunció que reprogramó el cuarto ciclo de pagos para los programas de Renta Ciudadana y Devolución del IVA para septiembre de 2026.

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Aunque todavía no se dispone de una fecha exacta de dispersión, esta reprogramación se debe a que la entidad debe esperar a que el DNP firme y deje en firme el decreto que reactiva el Sisbén como el único indicador de vulnerabilidad vigente.

La directora de Prosperidad Social, Sandra Suárez, fue muy transparente al explicar que posponer el giro obedece a la necesidad de decirles la verdad a las familias colombianas y evitar que la mitad de ellas queden excluidas de manera injusta.

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Para dimensionar el impacto, tan solo el programa Renta Ciudadana llega a 700.000 hogares con transferencias bimestrales de $500.000 pesos, recursos que resultan indispensables para la supervivencia diaria de miles de personas.

Al firmarse el decreto este mes de septiembre, Prosperidad Social podrá efectuar los desembolsos utilizando de nuevo la base del Sisbén, garantizando la continuidad de las transferencias monetarias a quienes realmente lo necesitan.

¿Hasta cuándo estará vigente la clasificación del Sisbén y cuáles son los grupos?

El borrador del decreto del DNP ordena que la transición al Registro Universal de Ingresos se extienda formalmente hasta el 31 de julio de 2027.

Esto significa que, durante todos los meses restantes de 2026 y más de la mitad del año 2027, el Sisbén continuará siendo el único instrumento válido que utilizarán las entidades del Estado para focalizar, reconocer y entregar los subsidios, planes, proyectos y servicios de la oferta social.

El RUI no será tenido en cuenta para estos fines hasta su eventual entrada en vigencia corregida en agosto de 2027.

De esta manera, si necesitas consultar tu estado, seguirás clasificado de acuerdo con los grupos tradicionales del Sisbén:

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Grupo A (subgrupos A1 al A5): Población en situación de pobreza extrema.

(subgrupos A1 al A5): Población en situación de pobreza extrema. Grupo B (subgrupos B1 al B7): Población en situación de pobreza moderada.

(subgrupos B1 al B7): Población en situación de pobreza moderada. Grupo C (subgrupos C1 al C18): Población en situación de vulnerabilidad.

(subgrupos C1 al C18): Población en situación de vulnerabilidad. Grupo D (subgrupos D1 al D21): Población no pobre y no vulnerable.

Para verificar tu clasificación, el Gobierno Nacional mantendrá plenamente habilitadas las plataformas tradicionales de consulta del DNP, por lo que no es obligatorio que utilices ni te registres en la nueva página de la Ventanilla Social del RUI.

Asimismo, las instituciones responsables de los distintos programas sociales del país tienen plazo hasta el último día de la transición para publicar sus respectivos actos administrativos, en los cuales definan los cronogramas y esquemas para la posterior migración de sus bases de datos.

