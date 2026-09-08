¿Cambia el porte de armas en Colombia? La postura de De la Espriella ante el nuevo decreto

El debate sobre la seguridad ciudadana y la defensa personal en Colombia ha sumado un nuevo e intenso capítulo. Recientemente, el reconocido abogado Abelardo de la Espriella sobre el porte legal de armas ha manifestado una postura firme que ha vuelto a encender las redes sociales y los círculos políticos.

Ante la expedición del nuevos requisitos decreto, el jurista insiste en que el derecho a la legítima defensa es fundamental para los ciudadanos de bien.

La postura de Abelardo de la Espriella frente a la restricción

Para De la Espriella, las medidas que restringen de manera absoluta el acceso a armamento amparado legalmente no solucionan la criminalidad.



El presidente argumenta que desarmar a la población civil bajo normativas estrictas solo deja desprotegidos a los ciudadanos frente a la delincuencia común y organizada, la cual no opera bajo el marco de la ley.



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En diversas intervenciones, ha señalado que el monopolio de las armas en manos del Estado debe garantizar una seguridad efectiva; sin embargo, cuando esta falla, el individuo tiene el derecho natural de salvaguardar su vida y sus bienes.

Por esta razón, el análisis de Abelardo de la Espriella sobre porte legal de armas apunta a un modelo de regulación responsable en lugar de una prohibición total.

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Requisitos del decreto: porte legal de armas

El gobierno nacional ha modificado las directrices mediante un reciente decreto que busca endurecer el acceso a los salvoconductos y permisos especiales. Entre los nuevos requisitos decreto para el porte y tenencia de armamento en el territorio nacional se destacan los siguientes puntos clave:



Evaluación psicológica estricta: Exámenes médicos y psicotécnicos certificados por entidades avaladas, reduciendo los márgenes de aprobación.

Exámenes médicos y psicotécnicos certificados por entidades avaladas, reduciendo los márgenes de aprobación. Justificación de riesgo excepcional: El solicitante debe demostrar de forma inequívoca que su vida o su integridad corren un peligro real y focalizado.

El solicitante debe demostrar de forma inequívoca que su vida o su integridad corren un peligro real y focalizado. Capacitación certificada: Es obligatorio acreditar un curso avanzado de manejo de armas y polígono en escuelas autorizadas por el Departamento Control Comercio Armas Municiones y Explosivos (DCCA).

Es obligatorio acreditar un curso avanzado de manejo de armas y polígono en escuelas autorizadas por el Departamento Control Comercio Armas Municiones y Explosivos (DCCA). Antecedentes judiciales implacables: No registrar ningún tipo de investigación activa, antecedentes penales o reportes de violencia intrafamiliar.



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La implementación de estos filtros busca disminuir los índices de violencia en las principales ciudades del país. No obstante, críticos afirman que los trámites burocráticos y los altos costos de los nuevos permisos especiales desincentivan la legalidad, empujando a muchos a la desprotección.

¿Ya se pueden usar armas en Colombia tras el nuevo decreto?

El Gobierno Nacional de Colombia, bajo la administración del presidente Abelardo de la Espriella, expidió el Decreto 1368 del 8 de septiembre de 2026, el cual levanta la suspensión general de los permisos para el porte de armas de fuego que regía en el territorio nacional.

Esta medida tiene vigencia inmediata a partir de su publicación oficial. No obstante, el mandato presidencial aclara explícitamente que la derogación de la prohibición general no autoriza un porte indiscriminado ni libre de armamento en el país.

La entrada en vigor de este decreto beneficia exclusivamente a los ciudadanos que ya poseen un permiso individual o salvoconducto vigente y que no cuenten con sanciones o restricciones particulares.

Para la población civil que no dispone de un arma registrada, la normativa no flexibiliza la adquisición inmediata; por el contrario, los solicitantes deberán iniciar desde cero el proceso regular ante el Ministerio de Defensa.

Este trámite se rige estrictamente por las exigencias técnico-legales del Decreto Ley 2535 de 1993, las cuales incluyen evaluaciones psicofísicas severas, certificación de idoneidad en el manejo de armamento, verificación estricta de antecedentes judiciales y la debida justificación de un riesgo excepcional de seguridad ante las autoridades militares competentes.

🚨Vuelve a operar el porte legal de armas en Colombia.



El Gobierno de Abelardo De La Espriella levantó la suspensión general de los permisos mediante el Decreto 1368 de 2026.



⚠️ No significa porte libre: los permisos deben estar vigentes y cumplir todos los requisitos legales.… pic.twitter.com/SBMS2B8yW0 — Global Televisión (@canalglobaltv_) September 8, 2026