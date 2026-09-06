Salen a la luz nuevos detalles del operativo en el que fue dado de baja 'Bendito Menor'

Un oficial de la Dijín que participó en la operación ‘Centinela de la Patria’ reveló algunos detalles sobre la manera en que las fuerzas de seguridad lograron localizar y neutralizar a Naín Andrés Pérez Toncel, conocido con el alias de ‘Bendito Menor’, y a su pareja, Rosa Angélica Tarazona, alias ‘La Bebecita’, en Riohacha, La Guajira.

Según información publicada por El Tiempo, las labores de inteligencia inicialmente ubicaban al delincuente en una comunidad indígena de la Alta Guajira. Sin embargo, gracias a los datos suministrados por un informante y a la implementación de un señuelo, los uniformados lograron redirigir el foco del operativo hacia el barrio Los Olivos.

En este sector, alias ‘Bendito Menor’ se encontraba refugiado desde las primeras horas de la madrugada. De acuerdo con la información conocida, el cabecilla habría tenido que salir de su escondite por un asunto económico y desplazarse hasta la Alta Guajira para cobrar extorsiones.



Canción de Bendito Menor: Escucha el narcocorrido completo de Naín Pérez Toncel /Foto: redes sociales

¿Qué se conoció de la operación contra ‘Bendito Menor’?

Para confirmar la información sin alertar al objetivo, agentes de inteligencia vestidos de civil se desplazaron hasta la zona. Durante varias horas de vigilancia, los oficiales se hicieron pasar por mototaxistas y vendedores de frutas para mimetizarse en el sector y verificar la presencia del sospechoso.

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Además, el equipo a cargo detectó y realizó seguimiento a diferentes movimientos de personas vinculadas directamente con la organización criminal.

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Como parte de la estrategia para ubicar al cabecilla, las autoridades implementaron un señuelo, hicieron circular la versión de que ‘Bendito Menor’ había muerto. Esto provocó una reacción del delincuente que permitió a los investigadores rastrear su teléfono celular y establecer el punto exacto en el que se encontraba.

Medicina Legal entregó un nuevo reporte sobre los cuatro cuerpos recibidos tras el operativo realizado en Riohacha, La Guajira. /Foto: redes sociales

El oficial detalló que el propósito inicial de los comandos al ingresar a la vivienda era hacer efectiva la captura de Pérez Toncel. No obstante, según su relato, ‘Bendito Menor’ reaccionó y posteriormente sus escoltas y ‘La Bebecita’ también intervinieron.

El enfrentamiento armado que se produjo posteriormente dejó a varias personas muertas en el lugar. De acuerdo con las autoridades, el esquema de seguridad del cabecilla portaba armas largas, armas cortas y granadas de fragmentación.

¿Cómo recibieron los cuerpos de ‘Bendito Menor’ y ‘La Bebecita’?

Tras la confirmación de Medicina Legal de que los cuerpos correspondían a ‘Bendito Menor’ y ‘La Bebecita’, las autoridades reforzaron el esquema de seguridad en Riohacha, La Guajira, ante la llegada de los cuerpos para las exequias.

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Durante el sepelio, realizado este domingo 6 de septiembre, se observaron varios hombres armados que realizaron disparos al aire mientras acompañaban la caravana fúnebre por una de las calles de Riohacha. También se registraron varias ráfagas de disparos, acompañadas de cánticos y música popular.

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Igualmente, algunos de los presentes gritaban “¡Por Naín!”, mientras se escuchaban sollozos y, según los videos difundidos en redes sociales, algunas personas realizaron amenazas. En las misma se observa a algunos habitantes portando pancartas alusivas al grupo criminal.