Esta fue la trampa que le tendieron a ‘Bendito Menor’ antes de ser abatido en La Guajira

Desde hace varios meses se venía ejecutando un operativo contra Naín Andrés Pérez Toncel, alias ‘Bendito Menor’, considerado uno de los criminales más buscados del Caribe colombiano. Para dar con su paradero, las autoridades nacionales adelantaron un operativo con apoyo del Gobierno de Estados Unidos.

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Durante un tiempo, ‘Bendito Menor’ mantuvo una especie de desconexión y llegó a presumirse que había muerto. Sin embargo, en la madrugada del jueves 3 de septiembre de 2026, agobiado por la falta de recursos, se habría visto obligado a descender desde la Alta Guajira hacia Riohacha para recoger dinero producto de las extorsiones y otras actividades ilícitas.



La trampa en la que cayó ‘Bendito Menor’ antes de su muerte

Un informante de la Policía alertó de inmediato a las autoridades sobre este movimiento y señaló que el cabecilla había llegado a una vivienda junto a su pareja y dos escoltas procedentes de la Alta Guajira.

Aunque las autoridades ya tenían información sobre su ubicación, todavía no contaban con la confirmación exacta de que el cabecilla se encontrara dentro de la casa. Ante esta situación, los organismos de inteligencia habrían puesto en marcha una estrategia para lograr que ‘Bendito Menor’ revelará su ubicación.

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Según esta versión, se difundió a través de redes sociales y medios de comunicación el rumor falso de que el delincuente había acabado con algunos de sus hombres.

Ante esto, el joven, motivado por la necesidad de desmentir la supuesta traición dentro de su grupo, habría caído en la provocación. Encendió su teléfono celular desde el lugar donde se escondía y publicó un comunicado en sus redes sociales para desmentir los rumores sobre su muerte.

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El movimiento digital habría sido interceptado en tiempo real por una agencia de inteligencia de Estados Unidos, que posteriormente habría obtenido las coordenadas técnicas de la señal emitida desde el inmueble.

Medicina Legal entregó un nuevo reporte sobre los cuatro cuerpos recibidos tras el operativo realizado en Riohacha, La Guajira. /Foto: redes sociales

¿Cómo fue el operativo contra ‘Bendito Menor’?

El asalto se habría desarrollado el jueves 3 de septiembre, alrededor de las siete de la noche. Treinta comandos de la DIJIN se desplazaron en dos helicópteros hacia Riohacha y desembarcaron a pocos kilómetros del inmueble.

Hacia las ocho de la noche, cerca de veinte uniformados se aproximaron a la vivienda luego de detectar movimientos sospechosos en sus alrededores.

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Cerca de las once de la noche, las fuerzas especiales irrumpieron en la lujosa vivienda. Los comandos de élite y los denominados ‘Lobos’ sorprendieron a alias ‘Bendito Menor’, quien se encontraba en la sala junto a su pareja, conocida como ‘La Bebecita’.

Así fue la cacería a ‘Bendito Menor’ y a su pareja

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Los integrantes de su esquema de seguridad habrían reaccionado con ráfagas de disparos e intentado lanzar granadas contra los uniformados. En medio del enfrentamiento, el cabecilla fue abatido junto a su pareja y sus dos escoltas, identificados con los alias de ‘El Tío’ y ‘Casiloco’. Durante el registro del inmueble, las autoridades encontraron, además, un altar relacionado con prácticas de santería.