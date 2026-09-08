Colsubsidio abre convocatoria de empleo con sueldo de más de $2 millones; sin experiencia

Si estás buscando empleo en Bogotá y quieres ingresar a un sector con alta estabilidad como el farmacéutico, esta información te interesa.

Colsubsidio, una de las cajas de compensación familiar más importantes de Colombia, acaba de anunciar una convocatoria masiva de empleo.

Puedes leer:¿Trabajar solo 20 horas a la semana en el Caribe? La oferta incluye alojamiento y comida



En total, la organización tiene alrededor de 697 oportunidades de trabajo diseñadas para personas que se encuentren en la capital y que cuenten con experiencia o no en esta área.



El objetivo de Colsubsidio con esta masiva oferta es fortalecer ampliamente los establecimientos farmacéuticos que operan en Bogotá.

Para lograrlo, han dividido las vacantes en dos perfiles muy específicos que responden a las necesidades de sus droguerías:

Por un lado, el cargo con mayor demanda es el de auxiliar de farmacia institucional, para el cual se necesitan exactamente 664 personas dispuestas a trabajar en la atención y suministro de medicamentos.

para el cual se necesitan exactamente 664 personas dispuestas a trabajar en la atención y suministro de medicamentos. Por otro lado, la caja de compensación busca incorporar a 33 profesionales para desempeñarse como administradores de establecimientos farmacéuticos, quienes se encargarán de liderar los puntos de servicio.

Publicidad

¿Qué requisitos pide Colsubsidio para sus vacantes de farmacia?

Una de las grandes ventajas de esta convocatoria es que Colsubsidio no solicita experiencia previa para ninguno de los cargos ofertados.

Esto representa una oportunidad ideal si estás buscando tu primer empleo o quieres cambiar de rumbo profesional. No obstante, sí debes cumplir obligatoriamente con ciertos requisitos de formación académica y registros legales para poder postularte:

Publicidad

Requisitos para Auxiliar de Farmacia Institucional: Los aspirantes deben contar con formación certificada como técnico en servicios farmacéuticos. Además, es indispensable que cuenten con la inscripción en el Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud (Rethus) o, en su defecto, que se encuentren realizando el trámite correspondiente para obtenerlo.

Los aspirantes deben contar con formación certificada como técnico en servicios farmacéuticos. Además, es indispensable que cuenten con la inscripción en el Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud (Rethus) o, en su defecto, que se encuentren realizando el trámite correspondiente para obtenerlo. Requisitos para Administrador de Establecimiento Farmacéutico: Para este rol de liderazgo y gestión, se solicita que la persona cuente con, al menos, un título de tecnólogo en servicios farmacéuticos. Al igual que en el caso anterior, la formación técnica es indispensable para garantizar el correcto manejo del establecimiento.

Puedes leer: Requisitos para conseguir VISA de trabajo en España; ¿cuánto tiempo dura?

¿Cuánto pagan en Colsubsidio y cuáles son las condiciones del contrato?

Colsubsidio ofrece condiciones laborales sumamente competitivas que incluyen contratos directos y jornadas de trabajo organizadas que te permitirán equilibrar tu vida laboral y personal. Las condiciones varían según el cargo al que decidas postularte:

Condiciones para Auxiliares de Farmacia Institucional: Para este puesto, el salario asignado es de $1.530.900 pesos mensuales, a lo que se suman todas las prestaciones de ley. La jornada laboral consta de 6 horas diarias y el tipo de vinculación se realiza mediante un contrato a término fijo, el cual cuenta con plenas posibilidades de ser renovado de acuerdo al desempeño.

Para este puesto, el salario asignado es de $1.530.900 pesos mensuales, a lo que se suman todas las prestaciones de ley. La jornada laboral consta de 6 horas diarias y el tipo de vinculación se realiza mediante un contrato a término fijo, el cual cuenta con plenas posibilidades de ser renovado de acuerdo al desempeño. Condiciones para Administradores de Farmacia: Quienes asuman esta responsabilidad tendrán un salario mensual de $2.300.000 pesos colombianos. En este caso, la jornada laboral es de 7 horas diarias. El contrato es a término fijo, firmado directamente con la compañía, y también ofrece la opción de renovación según el desempeño del trabajador.

¿Cómo aplicar paso a paso a las ofertas de empleo de Colsubsidio?

El proceso de postulación es completamente virtual, seguro y gratuito, por lo que no requiere de intermediarios. Puedes realizarlo directamente desde tu dispositivo siguiendo estos sencillos pasos: