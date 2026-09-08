VIDEO: Hermana de ‘Bendito Menor’ explota en pleno velorio y hace una denuncia

Tras la confirmación de Medicina Legal sobre la identidad de los cuerpos de Naín Andrés Pérez Toncel, más conocido como ‘Bendito Menor’, comenzó a circular el rumor de que los restos no serían entregados a su familia.

Ante esta situación, la hermana del cabecilla decidió romper el silencio durante el último adiós para aclarar las dudas que surgieron alrededor de los cuerpos de sus familiares.

La muerte de alias ‘Bendito Menor’, quien lideraba un grupo armado ilegal en la Sierra Nevada, representa uno de los golpes más comentados durante la administración de Abelardo de la Espriella. El operativo se llevó a cabo el pasado 4 de septiembre de 2026 en Riohacha. En esa acción también perdieron la vida su pareja, conocida como ‘La Bebecita’, y dos escoltas que se encontraban en la vivienda.



¿Qué desmintió la hermana de alias ‘Bendito Menor’ en el video?

Poco después de confirmarse la muerte del cabecilla, comenzaron a circular publicaciones falsas en Facebook a través de cuentas no oficiales que utilizaban su nombre. En ellas, algunos usuarios especulaban que las autoridades se negaban a entregar los restos mortales, lo que generó confusión en la región.

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En medio de estos rumores, también comenzó a difundirse la versión de que los cuerpos habrían sido entregados a sus familiares de manera inadecuada, embolsados y sin sellar. Esta información alimentó las especulaciones en redes sociales y llevó a algunos usuarios a creer que la familia no podría realizar las exequias.

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Ante esta situación, la hermana de ‘Bendito Menor’ salió al paso mediante una grabación difundida en internet. En el video, desmintió las versiones que circulaban en redes y aseguró que los restos de su familiar y de su cuñada sí se encontraban en poder de la familia.

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La mujer mostró el lugar donde se realizaba el velorio y expresó ante la cámara: “Esto sí es real… Los dos cuerpos en el ataúd de ‘La Bebecita’ y Naín. No crean en Facebook, esta es la verdadera noticia”. Con estas declaraciones buscó desmentir los rumores que circulaban en redes sociales.

Este fue el lugar donde reposo en cámara ardiente el cuerpo de Nain Andrés Pérez Toncel "Bendito Menor" y su pareja "La Bebesita.



1. No está envuelto en plástico

2. No está custodiado

3. El ataúd no está sellado

4. No hay derecho a tanta mentira pic.twitter.com/jWWrxwRpBm — Defensor Guajiro (@DefensorGuajiro) September 6, 2026

¿Cómo fue el velorio de alias ‘Bendito Menor’ en Riohacha?

En la mañana del domingo 6 de septiembre se realizaron las exequias de Naín Andrés Pérez Toncel, alias ‘Bendito Menor’, en Riohacha, La Guajira. Durante la jornada, varios integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) acompañaron el recorrido del carro fúnebre.

Asimismo, se conoció que durante el recorrido se registraron constantes disparos al aire realizados por hombres armados que acompañaban la caravana. En medio de los sollozos de los asistentes también se escuchaban gritos de “¡Por Naín!”.

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Además, en los videos difundidos en redes sociales se observa cómo el féretro avanzaba lentamente acompañado de música popular y corridos prohibidos que exaltaban las acciones del grupo criminal en La Guajira.

Los simpatizantes portaron pancartas con el rostro de alias ‘Bendito Menor’ y alusiones a la organización criminal, mientras lo despedían con honores de “mártir”.

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Esta última situación provocó la reacción de Abelardo de la Espriella, quien aseguró que no permitirá que los seguidores del cabecilla tomen represalias y afirmó que las autoridades ya tienen identificados a algunos de ellos.

