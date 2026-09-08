Reconocida presentadora colombiana pierde una pierna tras un accidente: “Soy un milagro”

Yelitza Cacua, modelo y presentadora colombiana radicada en República Dominicana, compartió en una entrevista detalles del accidente que sufrió a mediados de junio de 2026 en el Malecón de Santo Domingo, a la altura del kilómetro 12 de Haina, y que terminó afectando gravemente una de sus piernas.

Durante una intervención en el programa de radio Juego de damas, la presentadora relató el suceso que derivó en la amputación de su pierna. Según explicó, el accidente ocurrió mientras caminaba por un área concurrida, cuando un automóvil que transitaba a alta velocidad perdió el control tras colisionar contra el separador vial del Malecón.

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El impacto provocó que el vehículo se desviara y chocara directamente contra ella, quien terminó presionada contra otro automóvil que se encontraba estacionado.



La comunicadora mencionó que el accidente le causó múltiples fracturas en el fémur, la rodilla y el peroné, además de un grave compromiso vascular y un cuadro severo de anemia. “Prácticamente perdí el conocimiento, pero recuerdo que llegó una ambulancia de inmediato”, explicó.

¿Qué cirugía le tuvieron que practicar a Yelitza Cacua?

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Yelitza fue ingresada al Hospital Docente Universitario Traumatológico Dr. Darío Contreras, donde el equipo médico evaluó los graves daños óseos y musculares que había sufrido.

Posteriormente, explicó que una infección bacteriana complicó su estado de salud y puso en riesgo su vida. Ante este escenario, los especialistas determinaron que era necesario realizar una intervención quirúrgica de urgencia para amputarle la pierna izquierda.

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“Mi hermano no quería que me amputaran, pero mi familia estaba de acuerdo. Mi hermano quería insistir en que sí se podía hacer algo porque yo estaba vendada. Para él, la pierna estaba bien, pero mi pierna estaba abierta en la parte de atrás, se veían los huesos y abajo el pie chocaba con la rodilla”, relató.

La presentadora colombiana Yelitza Cacua confesó que perdió una pierna por un accidente Foto: imagen tomada de redes sociales

Además, mencionó que su situación empeoró posteriormente: “Duré cuatro días así, se me fue pudriendo la piel y cogí una bacteria de lo mismo por la vena. Entonces un cardiovascular me dijo: ‘Mire, esto es rápido, si no se trabaja rápido va a llegar la bacteria a la cabeza y te va a dar un derrame cerebral, te deja vegetal y te vas; de nada sirvió salvarte’. Entonces me transfundieron mucha sangre”.

¿Qué pasó con el conductor del accidente?

Yelitza Cacua señaló que el conductor huyó del lugar de los hechos inmediatamente después del impacto. No obstante, aclaró que las autoridades y sus representantes legales ya cuentan con el registro de las placas del automóvil.

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Por otro lado, comentó que se encuentra recopilando su historial clínico y los dictámenes médicos del hospital para iniciar las acciones judiciales correspondientes.

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Asimismo, la presentadora hizo un llamado a las autoridades viales dominicanas para que incrementen los controles de velocidad y realicen operativos con alcoholímetros en sectores de alta afluencia peatonal, como las zonas recreativas del Malecón.

Finalmente, la comunicadora también reveló que su expareja, quien estuvo presente durante el accidente y la acompañó durante los primeros días en el hospital, decidió terminar la relación sentimental dos semanas después de lo ocurrido, pese a eso, sigue adelante por su familia.