Francisco Bolívar se pronuncia tras rumores de su salud mental: “Estoy sufriendo paranoia”

Recientemente, el actor Francisco Bolívar ha estado en el centro del debate mediático debido a una serie de publicaciones en sus redes sociales que han encendido las alarmas entre sus seguidores y amigos más cercanos.

Francisco se pronunció de manera directa a través de un particular video para abordar los rumores que circulan sobre su salud y su estado emocional actual.

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Esta declaración no solo ha desatado teorías y comentarios de todo tipo en las plataformas digitales, sino que también ha movilizado a grandes figuras de la actuación colombiana, quienes han salido públicamente a pedir empatía y respeto hacia la situación que atraviesa el artista.



¿Qué le pasó a Francisco Bolívar y por qué causó preocupación en redes sociales?

Si sueles revisar las redes sociales de los artistas colombianos, probablemente viste el video que Francisco Bolívar subió a sus cuentas personales y que desató una ola de dudas sobre su bienestar.



En esta grabación, el actor admitió abiertamente que está atravesando por un momento de confusión e incertidumbre en su vida personal.

En sus propias palabras, el artista señaló: “Respecto a todo lo que está sucediendo, les quiero decir que no crean nada”.

Sin embargo, la mayor alerta llegó cuando confesó textualmente que tiene “un poco de paranoia” y que continuamente intenta repetirse a sí mismo que “todo es mental”.

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Durante el video, Bolívar también hizo mención de una relación sentimental pasada y de la boda de una mujer que identificó como su expareja, diciendo: “Primero era el paraíso y después, el apocalipsis; se casó mi novia... mi ex”.

La forma tan particular en la que el actor narró estos hechos incrementó los interrogantes entre su público, sobre todo al cerrar su intervención con una frase que causó hondo impacto:

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“Siempre me va como un cul... Mi vida no tiene sentido en este planeta”. Aunque en su mensaje también mezcló referencias curiosas sobre extraterrestres, energía, gravedad e inteligencia artificial —lo que hizo que algunos pensaran que podría tratarse de su habitual estilo de humor, exageración o actuación—, la inquietud no ha dejado de crecer.

Cabe aclarar que, a la fecha, no existe un diagnóstico médico que haya sido divulgado de manera pública para establecer con certeza qué le ocurre a nivel de salud.

No obstante, el actor arrastra una historia de momentos difíciles en su vida privada, pues desde 2019 se sabe que ha enfrentado etapas complicadas ligadas en gran medida a una ruptura amorosa anterior.

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¿Cómo reaccionaron Fabián Ríos y Marcela Posada ante las declaraciones de Francisco Bolívar?

La respuesta de su círculo cercano en la televisión no se hizo esperar, y es muy probable que te conmueva la empatía con la que han reaccionado sus colegas ante esta situación.

Una de las primeras en manifestar su apoyo público fue la reconocida actriz Marcela Posada, recordada por interpretar a Sandra Patiño en Yo soy Betty, la fea. Marcela dejó un afectuoso mensaje en la publicación del actor que decía: “Todo mi cariño para ti”.

Por su parte, su gran amigo Fabián Ríos, quien interpretó al emblemático personaje de Albeiro Manrique en Sin senos sí hay paraíso (producción en la que también participó Bolívar), decidió salir una vez más en su defensa.

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Fabián subió una fotografía junto a Francisco para recordar la larga amistad que los une y hacer un firme llamado a detener los juicios y los señalamientos en redes sociales.

Ríos insistió en que muchas veces la gente opina sin conocer las batallas internas que cada persona libra.

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"Hoy les pido que, por un momento, dejemos de juzgarlo", expresó el actor, pidiendo a sus seguidores que oren por él, le envíen abrazos y amor, y le recuerden que no está solo en este trance.

Además, Fabián recordó que no es la primera vez que se preocupa por su amigo, ya que en mayo de este mismo año tuvo que pedir oraciones tras conocerse la salida de Bolívar de las grabaciones de una nueva temporada de Sin senos sí hay paraíso. Con estos mensajes, sus amigos buscan tenderle una mano en lugar de empujarlo más hacia una situación difícil.

