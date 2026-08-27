Lina Tejeiro rompe el silencio sobre su futuro tras ser mamá; ¿volverá a actuar?

Lina Tejeiro reveló recientemente cuáles serán sus pasos a seguir en el ámbito profesional una vez se convierta en madre, en medio de las especulaciones sobre su futuro en la actuación.

A través de una dinámica de preguntas y respuestas realizada en sus historias de Instagram, la artista interactuó con sus seguidores y respondió diferentes interrogantes relacionados con su vida personal y sus planes laborales a mediano plazo.

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Una de las principales inquietudes de sus seguidores estuvo relacionada con su futuro en la actuación y la posibilidad de verla nuevamente en televisión después del nacimiento de su bebé, Gael.



Ante esto, Lina Tejeiro aclaró que su retiro de la actuación no es definitivo y que tiene intención de regresar a los sets de grabación. Sin embargo, explicó que su vuelta a la televisión no se produciría de manera inmediata.

¿Qué dijo Lina Tejeiro sobre su regreso a la actuación?

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Sobre los plazos para su regreso a la televisión, Lina Tejeiro explicó que espera retomar su carrera algunos meses después del nacimiento de Gael, mientras busca un equilibrio entre sus responsabilidades familiares y sus proyectos profesionales.

“Sí, por supuesto. Pues ahorita es muy difícil decir cuándo, pero espero que sea pronto. O sea, después de que venga Gael, unos mesesitos, y retomar con todo lo que tengo que retomar porque en mis planes está, sin saber qué tan fácil va a ser, poder continuar cumpliendo mis sueños, continuar conquistando mis metas”, aseguró la actriz.

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Asimismo, Tejeiro hizo énfasis en que convertirse en madre no significa dejar de lado sus proyectos personales y profesionales.

“Voy a hacer todo lo posible por ser una buena mamá, pero también no quiero dejar de lado ni olvidar todas esas metas y todos esos sueños que hacen parte de mí como mujer y que estaban incluso desde antes de ser mamá”, agregó.

De igual forma, la actriz explicó que sus planes profesionales no se limitan únicamente a regresar a las producciones televisivas. Según detalló, también busca continuar con sus otras actividades, entre ellas su faceta como empresaria y la creación de contenido para redes sociales, espacio en el que ha venido compartiendo diferentes momentos de su embarazo y su experiencia como futura madre, además de mantener una interacción constante con sus seguidores.

“Trataré de equilibrar todo, pero la idea es volver a la televisión, seguir con mi empresa, seguir grabando contenido”, concluyó durante la interacción con su comunidad digital.