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La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Lina Tejeiro rompe el silencio sobre su futuro tras ser mamá; ¿volverá a actuar?

Lina Tejeiro rompe el silencio sobre su futuro tras ser mamá; ¿volverá a actuar?

La actriz y empresaria decidió hablar con sus seguidores en redes sociales sobre sus planes profesionales una vez nazca su hijo Gael.

Lina Tejeiro luciendo su embarazo con un vestido blanco estampado de cerezas y escote pronunciado, sonriendo a la cámara
La actriz colombiana Lina Tejeiro confirmó que no abandonará la actuación tras la llegada de su hijo Gael
Foto: imagen tomada de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 27 de ago, 2026

Lina Tejeiro reveló recientemente cuáles serán sus pasos a seguir en el ámbito profesional una vez se convierta en madre, en medio de las especulaciones sobre su futuro en la actuación.

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A través de una dinámica de preguntas y respuestas realizada en sus historias de Instagram, la artista interactuó con sus seguidores y respondió diferentes interrogantes relacionados con su vida personal y sus planes laborales a mediano plazo.

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Una de las principales inquietudes de sus seguidores estuvo relacionada con su futuro en la actuación y la posibilidad de verla nuevamente en televisión después del nacimiento de su bebé, Gael.

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Ante esto, Lina Tejeiro aclaró que su retiro de la actuación no es definitivo y que tiene intención de regresar a los sets de grabación. Sin embargo, explicó que su vuelta a la televisión no se produciría de manera inmediata.

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¿Qué dijo Lina Tejeiro sobre su regreso a la actuación?

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Sobre los plazos para su regreso a la televisión, Lina Tejeiro explicó que espera retomar su carrera algunos meses después del nacimiento de Gael, mientras busca un equilibrio entre sus responsabilidades familiares y sus proyectos profesionales.

“Sí, por supuesto. Pues ahorita es muy difícil decir cuándo, pero espero que sea pronto. O sea, después de que venga Gael, unos mesesitos, y retomar con todo lo que tengo que retomar porque en mis planes está, sin saber qué tan fácil va a ser, poder continuar cumpliendo mis sueños, continuar conquistando mis metas”, aseguró la actriz.

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Asimismo, Tejeiro hizo énfasis en que convertirse en madre no significa dejar de lado sus proyectos personales y profesionales.

“Voy a hacer todo lo posible por ser una buena mamá, pero también no quiero dejar de lado ni olvidar todas esas metas y todos esos sueños que hacen parte de mí como mujer y que estaban incluso desde antes de ser mamá”, agregó.

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De igual forma, la actriz explicó que sus planes profesionales no se limitan únicamente a regresar a las producciones televisivas. Según detalló, también busca continuar con sus otras actividades, entre ellas su faceta como empresaria y la creación de contenido para redes sociales, espacio en el que ha venido compartiendo diferentes momentos de su embarazo y su experiencia como futura madre, además de mantener una interacción constante con sus seguidores.

“Trataré de equilibrar todo, pero la idea es volver a la televisión, seguir con mi empresa, seguir grabando contenido”, concluyó durante la interacción con su comunidad digital.

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