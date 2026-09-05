Westcol vivió aterrador momento mientras jugaba con una tabla ouija: VIDEO

Westcol volvió a llamar la atención de sus seguidores después de vivir un momento de tensión durante una noche de camping con varios amigos. El streamer colombiano decidió transmitir en vivo desde un bosque, pero una partida con una tabla ouija terminaron cambiando por completo la noche.

En medio de esa conversación, uno de los acompañantes de Westcol decidió utilizar una tabla ouija. El hecho no pasó desapercibido para el creador de contenido, quien comenzó a mostrarse cada vez más incómodo con lo que estaba ocurriendo.

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El ambiente se puso todavía más tenso cuando Westcol recordó frente a sus acompañantes una experiencia personal que, según contó durante la transmisión, habría vivido tiempo atrás.

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Mientras hablaban de estos temas, el streamer aseguró que una expareja le habría hecho brujería y que, debido a lo ocurrido, en aquel momento decidió buscar la ayuda de un sacerdote.

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El recuerdo apareció precisamente cuando el grupo se encontraba reunido en el bosque y la conversación había tomado un rumbo relacionado con fenómenos paranormales.

La preocupación de Westcol aumentó al considerar que podían existir personas cerca del lugar donde estaban acampando.

Ante esa posibilidad, tomó una medida que mostró el nivel de tensión que estaba sintiendo: decidió compartir su ubicación con integrantes de su equipo de trabajo y con su novia, Luisa Castro.

En ese momento, el creador de contenido también cuestionó a su amigo por haber comenzado a utilizar la ouija.

“¿Y si es por ponernos a chimbear con esa ouija? Cierre sesión, que usted fue el que abrió esa mierda, por si las moscas”, dijo Westcol durante la transmisión.

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La frase rápidamente reflejó el cambio de ánimo que había tenido la noche. Lo que inicialmente parecía una conversación entre amigos terminó convirtiéndose en un momento de preocupación para el streamer.

Un nuevo hecho provocó gritos durante la transmisión

Después de que su amigo aparentemente finalizara la actividad, ocurrió un nuevo hecho que sorprendió al grupo y provocó gritos entre quienes estaban presentes.

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Westcol reaccionó de inmediato y, por algunos segundos, pensó que su compañero estaba intentando asustarlo.

El streamer incluso se molestó con él, aunque su amigo negó haber provocado lo ocurrido o haber hecho algo para generar aquella reacción.

El episodio terminó aumentando la tensión entre los integrantes del grupo, que finalmente optaron por cortar la transmisión y salir del lugar donde se encontraban.

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Westcol tampoco quiso restarle importancia al momento. Después de finalizar la transmisión, volvió a aparecer en sus historias de Instagram para hablar sobre lo ocurrido.

El creador de contenido reconoció que el susto había sido considerable y manifestó que revisaría nuevamente la transmisión para intentar establecer qué había ocurrido.

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Su intención era observar con mayor detenimiento las imágenes y determinar si existía alguna explicación para el ruido o la situación que había generado la reacción de todos.