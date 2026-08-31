Luisa Castro responde a Yaya Muñoz tras retarla en Stream Fighter: “Ni en el radar”

Las redes se encuentran encendidas debido a que la reconocida creadora de contenido Luisa Castro decidió romper el silencio y responder de forma directa a las recientes declaraciones de la presentadora Yaya Muñoz sobre el esperado evento Stream Fighters.

Toda esta polémica se encendió cuando a la influencer le llovieron dudas en su cuenta. Ella misma confesó con asombro en sus historias: "Oigan, qué charro esto. De verdad, tengo un poco de preguntas de este tema" , dejando ver que la ola de comentarios era inmanejable.

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¿Por qué Yaya Muñoz no participó en Stream Fighters de Westcol?

El origen de este choque de versiones viene de una entrevista previa de Yaya Muñoz, en El Klub de La Kalle, la comunicadora aseguró que tenía deseos de sumarse al gran show de boxeo de Westcol, afirmando con entusiasmo: "es algo que me gustaría, porque a mí me encanta el deporte, amo el deporte" .

Sin embargo, Yaya no pudo subir al cuadrilátero por supuestos rumores de pasillo. Ella misma relató que "Se filtró que Luisa Castro no quería que yo estuviera en la pelea de Stream Fighter" , lo que desató especulaciones sobre supuestos celos por parte de la novia de Westcol.

Según la versión de la presentadora, su propuesta marchaba bien en la organización. Ella explicó que pasaron su hoja de vida y dijeron que sería buena idea. No obstante, después le indicaron: "No, Yaya, como que no se va a poder porque tú hiciste este comentario".

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¿Qué dijo Luisa Castro sobre el supuesto veto a Yaya Muñoz?

Frente a este polémico escenario, Luisa Castro relató cómo se enteró del asunto. Mientras desayunaba con su pareja, el creador de contenido Westcol le enseñó las redes y le preguntó "¿Amor qué es esto?". Ambos se metieron a investigar qué estaba pasando realmente en internet .

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La influencer admitió que sí reconoce a la periodista. "Obviamente yo a ella la distingo", aclaró con seguridad, aunque reveló que su novio no la tenía muy presente en su entorno, asegurando que "Él como que no tenía mucho conocimiento de ella" en ese instante.

Al revisar los videos, la pareja descubrió viejas declaraciones de la presentadora. Luisa aclaró que al leer "vimos como que había dicho algo en el pasado", refiriéndose a un momento del podcast Dímelo King donde Yaya calificó a Westcol como un personaje muy interesante.

Cuando le preguntaron si vetó a la comunicadora del show de boxeo, Luisa fue tajante. Al respecto, desmintió de raíz cualquier prohibición de su parte asegurando a sus seguidores de forma directa y contundente: "obviamente es un chisme, o sea, eso no pasó", cerrando esa teoría.

Para ser más clara con su comunidad, la joven influencer detalló la postura de su novio. Explicó que Westcol jamás consideró invitar a Yaya, diciéndole de forma clara que "no estaba ni siquiera en el radar, no estaba como en las pensadas", descartando los supuestos vetos por celos.

La influencer aclaró que el organizador maneja de forma autónoma a los invitados. Afirmó que Westcol diseña de antemano una lista de participantes femeninas seleccionadas por él, por lo que la ausencia de Yaya Muñoz se debió a que nunca estuvo contemplada en el esquema original.

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Lejos de querer sabotear el evento, la creadora recalcó que busca el éxito del show. Aseguró que si Yaya pelea y eso genera gran impacto, es justo lo que el show requiere, expresando: "Si la invita y si ella pelea y si le va a generar increíble, eso es lo que necesitamos" .

Por último, los seguidores quisieron saber si Luisa se subiría a pelear en el evento de boxeo. Su respuesta descartó cualquier posibilidad al afirmar: "amor, no, realmente no", explicando que su novio se lo había propuesto hace mucho tiempo, incluso antes de ser pareja.

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