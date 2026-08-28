¿Yaya iba a pelear en Stream Fighter? Reveló qué pasó con Luisa Castro, novia de Westcol

La polémica en el mundo digital no para, en una entrevista en El Klub de La Kalle, la influenciadora conocida como Yaya reveló detalles inéditos sobre su frustrada participación en Stream Fighter, el famoso evento de boxeo organizado por el streamer Westcol.

La creadora de contenido, en varias oportunidades, incluso en los micrófonos de El Klub, mencionó que le gusta la actividad física. Por eso, la propuesta inicial le pareció excelente. Ella comentó con emoción en la charla: 'A mí me invitaron... es algo que me gustaría, porque a mí me encanta el deporte, amo el deporte'.

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¿Por qué Yaya no peleará en el Stream Fighter de Westcol?

Sin embargo, su oportunidad de subir al cuadrilátero se esfumó rápidamente. Para aquellos que no saben, en redes sociales se filtró un rumor el cuál fue mencionado por Yaya. 'Se filtró que a Luisa Castro no quería que yo estuviera en la pelea de Stream Fighter', dijo.

El supuesto disgusto de Luisa se originó por un comentario que la invitada al programa realizó en el podcast de Dímelo King. En esa transmisión, Yaya mencionó de forma muy casual que el creador de contenido paisa le parecía interesante, lo que desató celos en su novia actual.

La periodista relató cómo fue el momento exacto en el que la bajaron del gran evento de boxeo. 'Pasaron mi hoja de vida... dijeron que Yaya sería buena. Luego, esa persona dijo: No, Yaya, como que no se va a poder porque tú hiciste este comentario', narró algo de sorpresa y humor.

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¿Qué dijo Yaya sobre los supuestos celos de Luisa Castro?

En medio de la conversación, Yaya también habló sobre los celos dentro de las relaciones y aseguró que, desde su perspectiva, muchas veces pueden estar relacionados con la inseguridad. “Siento que a veces los celos pueden generar un poco de inseguridad, son como reflejo de la inseguridad”, explicó.

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Sin embargo, también hizo una precisión sobre los límites dentro de una pareja. “Para mí, no. Una mujer que sabe lo que tiene, que tiene sus límites, puede ser celosa, porque está exigiendo que no los pasen”, sostuvo.

Durante la entrevista le preguntaron si le gustaba Westcol, y ella respondió de manera contundente que "No". Aun así, no dudó en reconocer el crecimiento del creador de contenido y el alcance que consiguió con Stream Fighter.

“Es un ‘niño rata’ que viene desde abajo, que le ha ido metiendo a su trabajo. Es admirable lo que ha logrado hasta el momento: hacer un evento en Bogotá de esa magnitud, Stream Fighter, lograr llenar medios, no solo medios nacionales en Colombia, sino internacionales, y no solo eso, la cantidad de dinero que logró reunir. Me atrevo a decir que es el número uno en Colombia”, afirmó.

La conversación también llevó a Yaya a imaginar qué ocurriría si terminara enfrentándose con Luisa Castro. La influenciadora aseguró que aceptaría el reto y hasta contó cuál sería su propuesta para resolver el supuesto malentendido:

“Mi querida Luisa Castro, si en algún momento eso fue real, que de pronto hubo como celitos, disgusto por la parte que dije que Westcol me parecía interesante, admirable, pues qué mejor manera que subamos a un ring, de mujer a mujer, uno que otro puñito, las dos nos preparamos y listo, ya”.

Mira la entrevista completa: