John Alex Toro advierte a los influencers que quieren actuar en TV: “El ego es muy tramposo”

El actor colombiano John Alex Toro estuvo como invitado en los micrófonos de La Kalle. Durante una conversación en la que repasó diferentes momentos de su trayectoria, el pereirano se refirió a la creciente tendencia de los creadores de contenido que buscan dar el salto a las pantallas de la televisión nacional.

Al respecto, el artista formuló una particular advertencia basada en las realidades laborales y económicas que caracterizan a este medio tradicional.

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Para el experimentado intérprete, no existe contradicción en que las producciones decidan integrar a figuras digitales. Sin embargo, John Alex Toro puntualizó que esta apertura responde a dinámicas comerciales específicas de la industria. En ese sentido, afirmó que “la televisión en particular toma o echa mano de quien le brinde audiencia, ya independientemente de cuál sea su procedencia”.



De igual manera, atribuyó parte de esta facilidad para llegar a la televisión a la falta de regulación formal del oficio en el país. Al respecto, Toro señaló que el medio televisivo es “muy plural y uno se encuentra con todo tipo de personas” y que, al no estar considerado como una profesión, en la práctica “quiere decir que realmente, entre comillas muy grandes, cualquiera lo puede ejercer”.

El actor explicó que en este campo coexisten diferentes perfiles. Por un lado, hay intérpretes con una amplia formación académica y, por otro, personas que, pese a no haber pasado por una escuela de actuación, cuentan con habilidades que les permiten destacar frente a las cámaras.

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“Hay actores con muy buena formación en la televisión a los que les va muy bien... [y] hay actores y actrices sin ninguna formación que tienen una chispa y una brillantez que no requiere de haber pasado por cinco años de escuela y funcionan muy bien”, explicó.

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¿Qué más mencionó John Alex Toro sobre los influencers en la televisión?

A este panorama se suman las dificultades económicas que enfrenta el sector dramático colombiano. Según el actor, la planeación financiera en esta profesión suele ser “deficiente o precaria”, debido a que quienes trabajan en ella atraviesan “momentos de mucha bonanza y luego momentos de mucha precariedad”.

Toro explicó que, en promedio, durante un periodo de 18 meses un actor puede trabajar de manera bien remunerada solo seis meses. Por esta razón, debe administrar sus ingresos para cubrir las obligaciones durante los periodos de desempleo y, al mismo tiempo, ahorrar para afrontar futuras etapas de inactividad.

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Su principal advertencia estuvo dirigida a las expectativas y motivaciones de los influencers que desean ingresar a la televisión. El artista reveló que, cuando personas provenientes de la creación de contenido le manifiestan su interés por incursionar en este medio. “Yo, al contrario, le he preguntado a veces a personas que vienen de la creación de contenido y de lo digital a hacer televisión: ¿y por qué quieres hacer esto si te toca trabajar más, te pagan menos, ganas menos? ¿Cuál es la necesidad?”.

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Finalmente, de acuerdo con el artista, esta búsqueda de llegar a las pantallas también puede estar impulsada por el prestigio y el reconocimiento. Sin embargo, lanzó una advertencia contundente: “el ego es muy tramposo”. Toro explicó que la posibilidad de verse en una pantalla grande puede resultar atractiva para algunos creadores, pero invitó a cuestionarse cuáles son realmente las motivaciones detrás de ese deseo.

“Tú ves la pantalla grande y dices: ‘Ay, yo me quiero ver así, grande también’. Que el video salga en cine, pero ¿cuál es la necesidad realmente de fondo de hacer eso?”, manifestó en los micrófonos del programa.

