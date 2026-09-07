Así fue el sepelio de ‘Bendito Menor’: hubo armas y licor durante la despedida

En la mañana de este domingo 6 de septiembre se realizaron las exequias de Naín Andrés Pérez Toncel, alias ‘Bendito Menor’, en Riohacha, La Guajira, donde varios integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) acompañaron el carro fúnebre.

Cabe destacar que ‘Bendito Menor’ perdió la vida en la noche del 3 de septiembre durante un operativo militar, en el que también fue abatida su pareja sentimental, Rosa Angélica Tarazona, alias ‘La Bebecita’, señalada de manejar las finanzas de la estructura criminal.

Puedes leer: Bendito Menor tenía un narcocorrido que ahora suma miles de reproducciones: así suena



¿Cómo fue el sepelio de Naís Andrés Pérez?

Después de que Medicina Legal confirmó que el cuerpo correspondía al cabecilla, sus restos llegaron el domingo 6 de septiembre a Riohacha. La caravana fúnebre avanzó por las calles de la ciudad y la Troncal del Caribe, escoltada por hombres fuertemente armados pertenecientes a las ACSN, lo que generó una afectación en el tránsito de la zona.

Asimismo, se conoció que durante el recorrido se registraron constantes ráfagas de disparos al aire realizadas por los hombres armados que acompañaban la caravana. En medio de los sollozos de los asistentes también se escuchaban gritos de “¡Por Naín!”.

Publicidad

Además, en los videos difundidos en redes sociales se observa cómo el féretro avanzaba lentamente acompañado por música popular y corridos prohibidos que exaltaban las acciones del grupo criminal en La Guajira.

Los simpatizantes portaron pancartas con el rostro de alias ‘Bendito Menor’ y alusiones a la organización criminal, mientras lo recibían y despedían con honores de “mártir”. Sin embargo, también se conoció una denuncia presentada por un familiar del cabecilla sobre la manera en que fue entregado el cuerpo.

Publicidad

Disparos al aire, corridos prohibidos y pancartas. Así se vivió el sepelio de alias Bendito Menor en Riohacha. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/BKlqdJiXp1 — Revista Semana (@RevistaSemana) September 6, 2026

La advertencia de Abelardo de la Espriella a los seguidores del cabecilla

Horas después de que estos videos se viralizaran en redes sociales, el presidente Abelardo de la Espriella se refirió a quienes pretendan seguir el ejemplo del criminal y aseguró que terminarán de la misma manera.

Puedes leer: Así era como Bendito Menor desafiaba y se burlaba de De la Espriella: “Hasta la muerte”

“No voy a tolerar que la cultura de la ilegalidad sea la normalidad”, afirmó el mandatario, quien reiteró que la orden a la Fuerza Pública es ir tras estos grupos criminales y los calificó de “miserables”.

“Se acabaron las épocas en las que lo malo se vendía como bueno; se acabaron las épocas en las que la escoria de la sociedad era considerada heroica: conmigo, los bandidos no van a tener ni un minuto de tranquilidad”, concluyó en sus redes sociales.

Publicidad

Aquí aparecen los bandidos que pretenden seguir controlando territorios y amedrentando al pueblo guajiro: los tenemos identificados para sacarlos del mercado delictivo



El que pretenda seguir el ejemplo del criminal dado de baja terminará como él: no voy a tolerar que la cultura… pic.twitter.com/b7PLXFKdZO — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 6, 2026

El sepelio de ‘La Bebecita’, pareja de ‘Bendito Menor’

Publicidad

Por otro lado, después de la identificación del cuerpo de Rosa Angélica Tarazona, alias ‘La Bebecita’, sus allegados realizaron la velación en una zona rural de Santa Marta, puntualmente en el corregimiento de Guachaca.

Revelan el plan que tenía alias 'La Bebecita', pareja de 'Bendito Menor', para cambiar de vida antes de ser abatida Foto: imagen tomada de redes sociales

Las honras fúnebres estuvieron acompañadas por familiares, amigos y personas cercanas a su entorno, quienes le dieron el último adiós a la pareja sentimental de alias ‘Bendito Menor’ en un acto más personal e íntimo en comparación con el sepelio del cabecilla.