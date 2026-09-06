Bendito Menor tenía un narcocorrido que ahora suma miles de reproducciones: así suena

La muerte de Naín Andrés Pérez Toncel, conocido en el mundo del crimen organizado bajo el alias de "Bendito Menor", ha desatado un fenómeno digital inesperado en las plataformas de música.

El máximo cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), organización anteriormente denominada como "Los Pachenca", fue abatido el pasado 4 de septiembre de 2026 en un operativo de fuerzas especiales en Riohacha, La Guajira.

Video oficial y canción completa de alias Bendito Menor

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Tras la neutralización del capo, la canción de Bendito Menor ha superado millones de vistas y reproducciones en redes sociales y plataformas de streaming.

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¿Qué dice la letra del narcocorrido de Bendito Menor?

La canción funciona como una biografía cantada que detalla detalladamente el origen criminal de Naín Andrés Pérez Toncel en Riohacha.

La letra describe su meteórico ascenso en la estructura criminal, narrando cómo pasó de ser un sicario a los 19 años a convertirse en el hombre de confianza de los principales jefes de las ACSN.

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Además del relato de sus andanzas, el tema musical destaca por su exhibición de lujos y extravagancias.

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En sus estrofas se detalla con precisión su ostentoso estilo de vida en la clandestinidad, haciendo mención explícita a sus paseos en motocicletas de alta gama, vehículos lujosos y el uso constante de costosas cadenas y anillos de oro masivo.

El corrido hace alusión directa a su pareja sentimental, una mujer conocida en el bajo mundo como "La Bebecita", quien cayó junto a él en el mismo operativo policial.

La difusión masiva de este tipo de contenidos ha vuelto a encender las alertas de las autoridades sobre la "narcocultura" en el norte de Colombia.

Antes de ser abatido, el mismo criminal utilizaba las plataformas digitales no solo para difundir su corrido, sino para lanzar amenazas de "limpieza social" y extorsionar a los comerciantes formales e informales de la región.

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Hoy, la pista musical que pretendía inmortalizar su poder se ha convertido en la pieza más buscada por los internautas curiosos que intentan descifrar la vida de uno de los criminales más temidos de la Sierra Nevada.