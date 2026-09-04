Así era como Bendito Menor desafiaba y se burlaba de De la Espriella: “Hasta la muerte”

Bendito Menor había convertido sus redes sociales en uno de los principales espacios para mostrar su vida, exhibir lujos y enviar mensajes desafiantes contra las autoridades.

Entre esas publicaciones apareció una dirigida directamente al presidente Abelardo de la Espriella, a quien mencionó de manera explícita con una frase que rápidamente llamó la atención: “Aquí somos anti Abelardo como todos ustedes, compartan esta foto antes de que me la borre Facebook”.

El mensaje fue publicado semanas antes del operativo en el que Naín Andrés Pérez Toncel, conocido como Bendito Menor, murió en Riohacha, La Guajira.



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Para entonces, su nombre ya estaba en la mira de las autoridades y el Gobierno había aumentado la presión para ubicarlo.

Su actividad en redes sociales contrastaba con el cerco que se adelantaba en su contra.

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Mientras los organismos de seguridad intensificaban la búsqueda, Bendito Menor continuaba publicando fotografías y mensajes en los que mostraba una actitud desafiante.

No era la única vez que utilizaba sus redes sociales para mostrar una postura desafiante. En otra publicación, Naín también escribió una frase en la que hablaba de preparación y de lo que estaba por venir.

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“Preparado para lo que está por venir, no será fácil, pero he entrenado tan fuerte que la guerra parecerá un descanso”, escribió junto a imágenes tomadas en escenarios rurales.

Las palabras fueron difundidas mientras aumentaba la atención de las autoridades sobre sus movimientos.

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Bendito Menor mostraba lujos y armamento en redes sociales

Las publicaciones de Bendito Menor también estaban marcadas por fotografías y videos en los que aparecía rodeado de elementos de lujo y portando armas de largo alcance.

Ese contenido terminó convirtiéndose en una parte importante de la imagen pública que construía en redes sociales. Sus publicaciones mostraban propiedades lujosas, escenarios rurales y distintos elementos relacionados con el estilo de vida que exhibía.

Al mismo tiempo, sus mensajes incluían referencias a la presión de las autoridades y advertencias sobre lo que podía ocurrir.

Por eso, sus redes sociales terminaron funcionando como una especie de vitrina desde la que mantenía contacto con sus seguidores y difundía sus posiciones.

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El Gobierno aumentó la búsqueda tras la llegada de De la Espriella

Con Abelardo de la Espriella en la Presidencia, Bendito Menor fue considerado un objetivo prioritario para la Fuerza Pública.

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La búsqueda se intensificó con operaciones de rastreo en diferentes sectores de la Sierra Nevada y el Caribe colombiano. Mientras tanto, el líder de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada continuaba apareciendo en redes sociales.

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La tensión entre sus publicaciones y la presión oficial fue aumentando durante las semanas previas al operativo.

Bendito Menor no ocultaba su posición. Por el contrario, utilizaba sus publicaciones para referirse directamente al presidente y mostrar que conocía la persecución que se adelantaba para encontrarlo.