Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
HORÓSCOPO SEMANAL
TRAMPA BENDITO MENOR
POSIBLE PREVENTA IPHONE 18
VIDEO RAÚL CASTRO

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Judiciales  / VIDEO: Tía de Bendito Menor abre el ataúd y muestra cómo lo entregaron; después de 4 días

VIDEO: Tía de Bendito Menor abre el ataúd y muestra cómo lo entregaron; después de 4 días

Tras el operativo en el que murieron alias ‘Bendito Menor’ y ‘La Bebecita’, una de sus familiares reveló detalles sobre la entrega de los cuerpos por parte de las autoridades.

Naín Andrés Pérez Toncel, alias 'Bendito Menor', sonriendo junto a su pareja, alias 'La Bebecita', abrazados en un camino rural al aire libre.
Tras cuatro días del operativo en Riohacha, la tía del Bendito Menor mostró en video las condiciones en que Medicina Legal entregó el cuerpo.
Foto: imagen tomada de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 6 de sept, 2026

Medicina Legal realizó la entrega de los cuerpos de Naín Andrés Pérez Toncel, alias ‘Bendito Menor’; Rosa Angélica Tarazona, conocida como ‘La Bebecita’; y los dos escoltas que perdieron la vida durante el operativo realizado en La Guajira. Sin embargo, en redes sociales, la tía del cabecilla denunció las condiciones en las que, según su versión, le fue entregado el cuerpo.

Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
Sigue a La Kalle en Discover y entérate de lo mejor de la música

Durante el sepelio, realizado este domingo 6 de septiembre, se observaron varios hombres armados que realizaron disparos al aire mientras acompañaban la caravana fúnebre por una de las calles de Riohacha. También se registraron varias ráfagas de disparos, acompañadas de cánticos y música popular.

Últimas noticias

Naín Andrés Pérez Toncel, alias 'Bendito Menor', luciendo uniforme camuflado, gorra con la inscripción 'El Menor'
Judiciales

Salen a la luz nuevos detalles del operativo en el que fue dado de baja 'Bendito Menor'

Collage de Naín Andrés Pérez Toncel, alias 'Bendito Menor', sonriendo con uniforme militar a la izquierda, y a la derecha una fachada donde se ocultó.
Judiciales

Así era la mansión en donde se escondieron ‘Bendito Menor’ y ‘La Bebecita’ en la Guajira

Puedes leer: Bendito Menor tenía un narcocorrido que ahora suma miles de reproducciones: así suena

La queja de la tía de ‘Bendito Menor’

La familiar de ‘Bendito Menor’ publicó un video en sus redes sociales en el que denunció el estado en el que le entregaron el cuerpo del cabecilla. Según mencionó, las autoridades argumentaron que se encontraba en estado de descomposición y que, por esta razón, no se permitió realizar la velación.

Sin embargo, a lo largo del video, la mujer mostró que el ataúd no estaba sellado y que el cuerpo se encontraba dentro de una bolsa de plástico.

Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música

Te puede interesar

Naín Andrés Pérez Toncel, alias 'Bendito Menor', luciendo uniforme camuflado, gorra con la inscripción 'El Menor'
Judiciales

Salen a la luz nuevos detalles del operativo en el que fue dado de baja 'Bendito Menor'

Collage de Naín Andrés Pérez Toncel, alias 'Bendito Menor', sonriendo con uniforme militar a la izquierda, y a la derecha una fachada donde se ocultó.
Judiciales

Así era la mansión en donde se escondieron ‘Bendito Menor’ y ‘La Bebecita’ en la Guajira

Publicidad

“Se supone que está descompuesto y no se puede velar. Pero está embolsado, entonces, ¿qué pasa?, ¿por qué no lo podemos velar? No lo entregaron como un perro, no se quisieron ensuciar los dedos y él no está sellado”, denunció la tía del cabecilla.

Publicidad

La advertencia de Abelardo de la Espriella a los seguidores de ‘Bendito Menor’

Durante las exequias de ‘Bendito Menor’ de este 6 de septiembre, se pudo observar a algunos de los presentes gritando “¡Por Naín!”, mientras se escuchaban sollozos y, según los videos difundidos en redes sociales, algunas personas realizaron amenazas y disparos al aire.

Puedes leer: Salen a la luz últimas imágenes de 'La Bebecita' antes de operativo en La Guajira

En medio de esta situación, el presidente, Abelardo de la Espriella se refirió a quienes pretendan seguir el ejemplo del criminal, en alusión a ‘Bendito Menor’, y aseguró que terminarán de la misma manera. “No voy a tolerar que la cultura de la ilegalidad sea la normalidad”, afirmó. El mandatario reiteró que la orden a la Fuerza Pública es ir tras estos grupos criminales y calificó de “miserables” a quienes continúen vinculados con actividades ilegales.

“Se acabaron las épocas en las que lo malo se vendía como bueno; se acabaron las épocas en las que la escoria de la sociedad era considerada heroica: conmigo, los bandidos no van a tener ni un minuto de tranquilidad”, concluyó en sus redes sociales.

Publicidad

¿Quién fue alias ‘Bendito Menor’?

El historial de alias ‘Bendito Menor’ habría comenzado cuando tenía 14 años, cuando se habría iniciado como sicario. Su extrema crueldad y su habilidad para negociar habrían propiciado su rápido ascenso hasta convertirse en jefe de una facción de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada de Santa Marta.

Publicidad

Dos fotografías de Naín Andrés Pérez Toncel, alias 'Bendito Menor': a la izquierda vistiendo prendas camufladas y sombrero militar, y a la derecha sobre una motocicleta
Fotografías de Naín Andrés Pérez Toncel, alias 'Bendito Menor', cabecilla criminal abatido por la Policía y la DIJIN
Foto: imágenes tomadas de redes sociales

En el ámbito político, el Gobierno de Gustavo Petro lo había designado en abril de 2025 como representante de su organización armada para participar en diálogos de sometimiento a la justicia.

No obstante, el 28 de agosto, la administración del presidente Abelardo de la Espriella derogó dicha resolución, revocó su reconocimiento oficial y ordenó su captura como objetivo de alto valor. Días después, el jueves 4 de septiembre, se llevó a cabo el operativo en su contra que terminó con su muerte.

Mira también: Revelan imágenes de los cuerpos de ‘Bendito Menor’ y ‘La Bebecita’ tras operativo

Relacionados

Bendito Menor

Abelardo de la Espriella

Narcotráfico