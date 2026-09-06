VIDEO: Tía de Bendito Menor abre el ataúd y muestra cómo lo entregaron; después de 4 días

Medicina Legal realizó la entrega de los cuerpos de Naín Andrés Pérez Toncel, alias ‘Bendito Menor’; Rosa Angélica Tarazona, conocida como ‘La Bebecita’; y los dos escoltas que perdieron la vida durante el operativo realizado en La Guajira. Sin embargo, en redes sociales, la tía del cabecilla denunció las condiciones en las que, según su versión, le fue entregado el cuerpo.

Durante el sepelio, realizado este domingo 6 de septiembre, se observaron varios hombres armados que realizaron disparos al aire mientras acompañaban la caravana fúnebre por una de las calles de Riohacha. También se registraron varias ráfagas de disparos, acompañadas de cánticos y música popular.

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La queja de la tía de ‘Bendito Menor’

La familiar de ‘Bendito Menor’ publicó un video en sus redes sociales en el que denunció el estado en el que le entregaron el cuerpo del cabecilla. Según mencionó, las autoridades argumentaron que se encontraba en estado de descomposición y que, por esta razón, no se permitió realizar la velación.

Sin embargo, a lo largo del video, la mujer mostró que el ataúd no estaba sellado y que el cuerpo se encontraba dentro de una bolsa de plástico.

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“Se supone que está descompuesto y no se puede velar. Pero está embolsado, entonces, ¿qué pasa?, ¿por qué no lo podemos velar? No lo entregaron como un perro, no se quisieron ensuciar los dedos y él no está sellado”, denunció la tía del cabecilla.

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La advertencia de Abelardo de la Espriella a los seguidores de ‘Bendito Menor’

Durante las exequias de ‘Bendito Menor’ de este 6 de septiembre, se pudo observar a algunos de los presentes gritando “¡Por Naín!”, mientras se escuchaban sollozos y, según los videos difundidos en redes sociales, algunas personas realizaron amenazas y disparos al aire.

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En medio de esta situación, el presidente, Abelardo de la Espriella se refirió a quienes pretendan seguir el ejemplo del criminal, en alusión a ‘Bendito Menor’, y aseguró que terminarán de la misma manera. “No voy a tolerar que la cultura de la ilegalidad sea la normalidad”, afirmó. El mandatario reiteró que la orden a la Fuerza Pública es ir tras estos grupos criminales y calificó de “miserables” a quienes continúen vinculados con actividades ilegales.

“Se acabaron las épocas en las que lo malo se vendía como bueno; se acabaron las épocas en las que la escoria de la sociedad era considerada heroica: conmigo, los bandidos no van a tener ni un minuto de tranquilidad”, concluyó en sus redes sociales.

Aquí aparecen los bandidos que pretenden seguir controlando territorios y amedrentando al pueblo guajiro: los tenemos identificados para sacarlos del mercado delictivo



El que pretenda seguir el ejemplo del criminal dado de baja terminará como él: no voy a tolerar que la cultura… pic.twitter.com/b7PLXFKdZO — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 6, 2026

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¿Quién fue alias ‘Bendito Menor’?

El historial de alias ‘Bendito Menor’ habría comenzado cuando tenía 14 años, cuando se habría iniciado como sicario. Su extrema crueldad y su habilidad para negociar habrían propiciado su rápido ascenso hasta convertirse en jefe de una facción de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada de Santa Marta.

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Fotografías de Naín Andrés Pérez Toncel, alias 'Bendito Menor', cabecilla criminal abatido por la Policía y la DIJIN Foto: imágenes tomadas de redes sociales

En el ámbito político, el Gobierno de Gustavo Petro lo había designado en abril de 2025 como representante de su organización armada para participar en diálogos de sometimiento a la justicia.

No obstante, el 28 de agosto, la administración del presidente Abelardo de la Espriella derogó dicha resolución, revocó su reconocimiento oficial y ordenó su captura como objetivo de alto valor. Días después, el jueves 4 de septiembre, se llevó a cabo el operativo en su contra que terminó con su muerte.

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