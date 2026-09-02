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La Kalle  / Noticias  / Nación  / Max Henríquez lanza fuerte advertencia para Colombia en septiembre: “Es muy grave”

Max Henríquez lanza fuerte advertencia para Colombia en septiembre: “Es muy grave”

El reconocido meteorólogo lanzó una nueva advertencia sobre lo que podría ocurrir en Colombia durante septiembre, debido al panorama climático que enfrenta el país.

Mapa de radar meteorológico de satélite mostrando condiciones climáticas en Colombia junto a un retrato del meteorólogo Max Henríquez.
El meteorólogo Max Henríquez advierte sobre el recrudecimiento del clima y la sequía en Colombia durante septiembre.
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 2 de sept, 2026

El inicio de septiembre encendió las alarmas en Colombia debido a la disminución de las lluvias, el descenso de los niveles de los embalses y la limitada disponibilidad de recursos básicos como el agua y la energía.

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Ante este panorama, el meteorólogo Max Henríquez emitió una nueva advertencia sobre las condiciones que podría enfrentar el país durante las próximas semanas y señaló que Colombia debe prepararse para momentos difíciles.

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De acuerdo con Henríquez, el cambio de mes marca el comienzo de una etapa de mayor intensidad del fenómeno de El Niño. El experto enfatizó que “a partir de septiembre se acentúa el efecto del Niño”.

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Sumado a esto, ante la presión sobre los recursos hídricos, el especialista recomendó tomar medidas para reducir el consumo. “Hay que ahorrar y, si es necesario, racionar agua y energía”, afirmó.

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Finalmente, el meteorólogo resumió su preocupación con una contundente advertencia: “Lo que se viene es muy grave”.

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¿Cómo están los niveles de los embalses en Colombia?

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Las declaraciones de Henríquez coinciden con el panorama que atraviesa el sistema eléctrico del país, que depende en buena medida de la generación hidráulica. Una temporada de sequía prolongada puede reducir la disponibilidad de agua para la generación de energía y aumentar la necesidad de recurrir a otras fuentes.

Según datos de XM, difundidos por Noticias Caracol, las reservas hídricas del país se ubicaron en el 79,13 %. Paralelamente, las altas temperaturas registradas durante agosto provocaron un incremento del 6,6 % en el consumo de electricidad, lo que representa una presión adicional para el sistema de generación.

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En Antioquía, Empresas Públicas de Medellín (EPM) adoptó nuevamente medidas de racionamiento de agua en varias zonas de la ciudad, principalmente en sectores de las zonas nororiental y centro-oriental, mientras se espera el regreso de las lluvias a niveles normales.

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Una situación similar se presenta en Facatativá, Cundinamarca, municipio que se declaró en alerta naranja debido al deterioro de sus fuentes de abastecimiento. Actualmente, las reservas de agua superficial de esta localidad alcanzarían para unos 15 días si no se registran precipitaciones en el corto plazo.

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Por esta razón, Max Henríquez hizo un llamado a la población para reducir el consumo de agua en sus redes sociales.

¿Qué otra advertencia hizo Max Henríquez?

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Por otro lado, el meteorólogo también llamó la atención sobre la actividad del volcán Puracé, que permanece bajo vigilancia de las autoridades.

“No se descuiden con el Puracé. No hay que esperar una trágica erupción para adoptar medidas, como siempre ha sucedido en Colombia”, afirmó Henríquez, mientras el Servicio Geológico Colombiano (SGC) mantiene el monitoreo del volcán.

La entidad aclaró que estos cambios no significan que exista una erupción en curso, pero mantiene el monitoreo permanente y recomienda a las comunidades estar atentas a la información oficial.

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