Buscan a embarazada que salió hacia una clínica y no regresó; estaba en trabajo de parto

La angustia crece en Cúcuta por la desaparición de Luna Fabiana Carrero, una joven de 21 años que tiene nueve meses de embarazo y de quien sus familiares no tienen noticias desde la tarde del viernes 28 de agosto.

Luna salió de su vivienda ubicada en el sector de Atalaya, aparentemente rumbo a la Clínica San José, después de comenzar a sentir dolores asociados con el trabajo de parto.

Según el relato entregado por la familia, la joven se encontraba sola al momento de salir de casa.



Su esposo permaneció realizando algunas compras relacionadas con la llegada del bebé, mientras Luna se dirigió hacia el centro asistencial en un vehículo solicitado mediante una plataforma de transporte.



La salida ocurrió aproximadamente a las 5:00 de la tarde. Desde entonces, sus familiares no han logrado establecer comunicación con ella ni confirmar que haya llegado a la clínica.

La preocupación aumentó rápidamente debido a que Luna se encontraba en el último mes de embarazo y, de acuerdo con sus allegados, estaba presentando dolores que podían estar relacionados con el inicio del parto.

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Familia busca a Luna Fabiana Carrero por diferentes centros asistenciales

Ante la ausencia de noticias, los familiares de Luna comenzaron a buscarla en diferentes centros asistenciales de Cúcuta.

La esperanza era encontrarla en alguno de estos lugares o recibir información que permitiera conocer qué había ocurrido después de que salió de su vivienda.

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Sin embargo, hasta el momento, sus seres queridos aseguran que no han encontrado respuestas que permitan establecer dónde está la joven.

La situación mantiene especialmente preocupada a su familia por las condiciones en las que Luna salió de casa. Además de tener 21 años, llevaba nueve meses de embarazo y se encontraba a pocos días, o incluso horas, de convertirse en madre.

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¿Cuándo desapareció la joven embarazada en Cúcuta?

De acuerdo con la información entregada por sus familiares, Luna Fabiana Carrero desapareció el viernes 28 de agosto, después de salir aproximadamente a las 5:00 de la tarde desde el sector de Atalaya.

La joven habría tomado un vehículo solicitado mediante una plataforma de transporte con destino a la Clínica San José, debido a los dolores que estaba presentando.

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Su esposo, según el relato familiar, se encontraba realizando compras para preparar todo lo necesario ante el nacimiento del bebé.

Desde ese momento comenzó la incertidumbre. Las horas pasaron sin que Luna regresara a su vivienda y tampoco hubo comunicación con sus seres queridos.

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La familia decidió entonces iniciar la búsqueda y consultar en diferentes centros médicos de Cúcuta, tratando de encontrar alguna pista que permitiera saber si había llegado a recibir atención.

