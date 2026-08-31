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Momento apocalíptico en una playa: granizo gigante cayó sobre turistas

Videos virales muestran una inesperada lluvia de granizo gigante sobre una playa llena de turistas. Las imágenes sorprenden por el tamaño del hielo.

Granizo gigante sorprendió a turistas en una playa de Brasil:
Granizo de gran tamaño sorprendió a turistas en la playa de Canasvieiras, en Florianópolis, Brasil.
/Foto: IA
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 31 de ago, 2026

Una fuerte tormenta de granizo sorprendió este domingo a los turistas y residentes que se encontraban en Canasvieiras, Florianópolis, Brasil, donde enormes piedras de hielo cayeron sobre la playa y obligaron a las personas a buscar refugio ante la intensidad del temporal.

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El fenómeno meteorológico ocurrió en uno de los balnearios más concurridos del norte de la isla de Santa Catarina y rápidamente llamó la atención por el tamaño del granizo y la manera en que cayó sobre la zona turística.

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Las imágenes del momento muestran cómo el hielo comenzó a cubrir diferentes sectores de la playa, mientras el mar y la arena quedaban parcialmente cubiertos por las piedras de granizo.

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención en los videos compartidos en redes sociales es la cantidad de hielo que cayó durante la tormenta.

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Las imágenes permiten observar el granizo acumulándose sobre la arena e incluso sobre sectores cercanos al mar. El tamaño de las piedras de hielo también generó sorpresa entre quienes presenciaron el fenómeno.

En medio de la tormenta, los turistas buscaron lugares donde pudieran protegerse mientras continuaba la caída de granizo.

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Por ahora, no existe un reporte oficial de personas heridas ni de daños materiales relacionados con la tormenta, según la información disponible sobre el hecho.

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¿Dónde ocurrió la tormenta de granizo?

El fenómeno se registró en Canasvieiras, una de las playas más conocidas de Florianópolis, ciudad ubicada en el estado brasileño de Santa Catarina.

Este balneario se encuentra en el norte de la isla y es reconocido por la gran cantidad de turistas que recibe, especialmente durante las temporadas de mayor movimiento.

Precisamente por tratarse de una zona turística y concurrida, la llegada repentina de una tormenta de estas características generó una escena poco habitual para quienes se encontraban en el lugar.

Los videos permiten ver el contraste entre la playa llena de visitantes y la posterior llegada del temporal. El cielo cambió rápidamente y el granizo comenzó a caer con fuerza, llevando a las personas a abandonar las zonas más expuestas.

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El video del temporal se volvió viral

Después de la tormenta, las imágenes comenzaron a circular ampliamente en redes sociales, donde usuarios compartieron videos en los que se observa el momento en que el granizo cae sobre Canasvieiras.

Uno de los detalles que más comentarios ha provocado es precisamente el tamaño de las piedras de hielo y la cantidad que terminó acumulándose sobre la arena.

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En las grabaciones también se puede apreciar cómo algunas personas intentan ponerse a salvo mientras el temporal continúa.

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La escena resulta llamativa porque ocurrió en una playa que, minutos antes, estaba ocupada por turistas que disfrutaban de la jornada.

Hasta el momento, la información disponible señala que no se ha confirmado oficialmente la existencia de heridos o daños materiales derivados del fenómeno.

Mientras tanto, las imágenes continúan circulando en redes sociales y muestran uno de los episodios meteorológicos más llamativos registrados este domingo en Florianópolis.

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