Fuerte temblor sacudió a Colombia en pleno eclipse de Luna de Sangre

Un nuevo temblor en Chocó sacudió a los habitantes del occidente del país este jueves 27 de agosto de 2026, coincidiendo de manera sorprendente con el desarrollo del esperado eclipse de la Luna de Sangre.

El movimiento telúrico, reportado de inmediato por el Servicio Geológico Colombiano (SGC), generó asombro entre miles de personas que a esa hora observaban el cielo, convirtiendo un espectáculo astronómico en minutos de total expectativa.

De acuerdo con el boletín oficial del SGC, el evento sísmico tuvo una magnitud de 3.4 y se registró exactamente a las 8:59 de la noche, hora local.



Los instrumentos de medición científica determinaron que el fenómeno contó con una profundidad de 36 kilómetros, localizando su epicentro en el municipio de Medio San Juan, específicamente en la zona de Andagoya, Chocó.

Puedes leer: Lluvia de estrellas 2026: Cuatro signos que se verán afectados en el dinero

A pesar del susto inicial en las comunidades cercanas, hasta el momento las autoridades locales y los organismos de socorro no reportan daños materiales ni afectaciones a la población.

Publicidad

La coincidencia horaria provocó que las redes sociales se inundaran rápidamente con reportes de ciudadanos.

Muchos intentaban capturar con sus teléfonos la tonalidad rojiza de la Luna de Sangre cuando sintieron el remezón bajo sus pies, lo que desató mitos y especulaciones sobre una presunta relación entre ambos fenómenos.

Publicidad

Coincidencia astronómica sin vínculo científico

A pesar del impacto visual y la sorpresa de la noche, los expertos en sismología fueron enfáticos al aclarar que el sismo coincidió con el eclipse, pero no tiene absolutamente nada que ver con el evento celestial.

Los temblores en Colombia son causados por procesos internos del planeta, tales como la liberación de energía acumulada en las fallas geológicas y la interacción de las placas tectónicas en el subsuelo.

Por otro lado, el eclipse de la Luna de Sangre es un evento estrictamente astronómico que ocurre en el espacio exterior cuando la Tierra bloquea la luz del Sol, proyectando una sombra que tiñe al satélite de un color rojo oscuro.

La ciencia demuestra que la fuerza de gravedad lunar durante un eclipse no tiene la capacidad ni la potencia necesaria para fracturar la corteza terrestre ni para desencadenar movimientos telúricos en el territorio continental.

La impresionante Luna de Sangre alcanzará su punto máximo de visibilidad hoy 27 de agosto en Colombia. El eclipse se podrá seguir en vivo desde todo el territorio nacional. /Foto: IA

Monitoreo y prevención en Chocó

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y los comités locales del Pacífico colombiano mantienen el monitoreo en las zonas rurales cercanas a Medio San Juan.

Publicidad

Las autoridades recordaron que el departamento del Chocó se encuentra en una región de alta actividad sísmica, por lo que este tipo de eventos de baja magnitud son normales y no deben ligarse a predicciones ni a fenómenos del cielo.

Puedes leer: ¿La Tierra tiembla más? Esta es la explicación científica de los sismos recientes

Publicidad

Este 27 de agosto de 2026 [1] quedará en el recuerdo de los colombianos como una noche de contrastes, donde la tranquilidad de la ciencia explicó una curiosa coincidencia entre la belleza de un eclipse lunar y la constante actividad del suelo patrio.

