Mujer se habría aprovechado del terremoto para intentar vender casas ajenas en Risaralda

Las víctimas del terremoto del pasado 10 de agosto en Risaralda se encuentran en proceso de reconstrucción de sus viviendas. En medio de esta situación, las autoridades descubrieron un presunto engaño en el que una mujer habría intentado vender de manera ilegal un lote ajeno ubicado en el municipio de Dosquebradas.

Las autoridades identificaron a la mujer como Yulieth Motta Díaz, de 41 años, según informó El Tiempo. La sospechosa fue detenida en flagrancia en una notaría de Dosquebradas, donde presuntamente adelantaba el trámite para vender un lote que no le pertenecía.

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La mujer pretendía concretar la venta de esta propiedad, ubicada en la carrera 23 con calle 32A de Dosquebradas, por $400 millones. Sin embargo, para evitar levantar sospechas, en el contrato físico de compraventa el inmueble aparecía registrado por un valor de apenas $95 millones.



¿Cómo funcionaba el engaño de Yulieth Motta con huellas de silicona?

Para llevar a cabo el supuesto fraude, la mujer habría recurrido a diferentes maniobras de suplantación. Las autoridades encontraron en su poder las escrituras del predio, un documento de identidad perteneciente a la verdadera propietaria, pero con una fotografía modificada, y unas “huellas dactilares en silicona” que presuntamente serían utilizadas para superar los controles del trámite.

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La Policía y la Sijín intervinieron en el procedimiento luego de que un investigador se hiciera pasar por comprador. De esta manera, las autoridades pudieron establecer que la cédula de la propietaria tenía la fotografía de la sospechosa y que presuntamente utilizaba moldes de silicona para la estafa.

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Asimismo, se conoció que la verdadera propietaria del predio no reside en Colombia, sino que actualmente vive en Estados Unidos, donde trabaja en el sector de los eventos musicales y es esposa de un reconocido cantante de la región.

¿Quién es la mujer acusada de estafa tras el sismo de Risaralda?

La Fiscalía General de la Nación confirmó que Yulieth Motta Díaz tiene antecedentes judiciales. En 2012 fue condenada a cinco años de prisión por delitos relacionados con fraude procesal, estafa, uso de documento público falso y obtención de documento público falso.

Además, registra múltiples anotaciones por presunta suplantación de identidad y fuga de presos. Las autoridades también recordaron que en 2018 fue capturada por su presunta relación con una banda delincuencial conocida como ‘Los Monarcas’.

La Policía y la Fiscalía investigan si existen más personas involucradas en el caso y si detrás del intento de venta podría existir una estructura dedicada a la falsificación de documentos y la apropiación de predios ajenos.

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Las autoridades buscan establecer si los responsables estarían aprovechando la emergencia ocasionada por el terremoto para intentar engañar a familias que se encuentran concentradas en recuperar sus viviendas.

COLOMBIA 🇨🇴🚨 || ¡Capturada en notaría de Dosquebradas con huellas de silicona!



Pretendía vender un lote ajeno avaluado en $400 millones haciéndose pasar por la verdadera dueña, quien reside en Estados Unidos.



El operativo de la SIJIN de la Policía Metropolitana de Pereira… pic.twitter.com/blIxvAYHIb — 𝐈𝐧𝐞𝐬𝐃𝐞𝐥𝐀𝐥𝐦𝐚𝐌𝐢𝐚 (@InesBetancur1) September 3, 2026