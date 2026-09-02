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Confirman autorización de eutanasia para María Consuelo Córdoba, atacada con ácido

La mujer fue quemada con ácido hace más de 26 años y el agresor fue su propio esposo; desde entonces utiliza una máscara y tubos en la nariz para poder respirar. Ahora recibirá la muerte digna.

María Consuelo Córdoba, mujer atacada con ácido que recibirá eutanasia en Bogotá
María Consuelo Córdoba, mujer atacada con ácido que recibirá eutanasia en Bogotá
/ FOTO: Compuesta - Tomadas de redes sociales
Por: Liliana Pinzón Garzón
|
Actualizado: 2 de sept, 2026

Hay gran conmoción en Colombia por el caso de María Consuelo Córdoba, quien hace más de 26 años fue atacada con ácido, por parte de su entonces esposo, y ahora pide que se le de el derecho de morir dignamente a través de eutanasia.

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Ante la viralidad de su caso la EPS Capital Salud emitió un comunicado en el que dio a conocer que la mujer ya tiene aprobado el procedimiento, por lo que dicha autorización no es un obstáculo para cumplir su voluntad de acabar con su sufrimiento.

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Esta solicitud la hizo la mujer debido a la difícil vida que lleva y en la que debe usar una máscara para cubrir su rostro, del que además sobresalen de la nariz dos grandes tubos para poder respirar. Estas son solo algunas de las secuelas que le dejó aquel ataque ocurrido en el año 2.000, dentro de su propio hogar.

La mujer, de 58 años, llamó recientemente la atención del país al pronunciarse a través de medios de comunicación y mostrar que pese a haber sido sometida a más de 80 cirugías, su calidad de vida no mejora y además debe recorrer con dificultad las calles de la capital para recolectar dinero que le permita suplir sus necesidades básicas.

Capital Salud confirma autorización de eutanasia

Ante las recientes declaraciones de María Consuelo, Capital Salud informó que ya estableció comunicación directa con ella para conocer su situación y verificar la información relacionada con su solicitud.

Y luego de revisar el caso la EPS señaló que la mujer “desde hace cuatro años cuenta con la autorización para el procedimiento de la eutanasia”; además aclaró que actualmente no se encuentra a la espera o dependa de una nueva autorización para acceder al procedimiento.

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Según la entidad, la decisión corresponde a la voluntad de la paciente y al ejercicio de su derecho a morir dignamente.

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También aseguró que brindará acompañamiento a la determinación que Córdoba adopte de manera libre y autónoma.

Capital Salud agregó que continuará brindándole atención en salud con respeto y dignidad, además de destacar las diferentes atenciones que ha recibido, entre las que se encuentran las intervenciones quirúrgicas realizadas como parte del manejo de las lesiones que sufrió tras ser atacada por su esposo.

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¿Qué le pasó a María Consuelo Córdoba?

María Consuelo Córdoba llegó a Bogotá desde Istmina, Chocó, en el año 2000 con la intención de permanecer en la capital para trabajar. Según su relato, esa decisión de quedarse en la capital desató una furia por parte de quien era su esposo, quien le arrojó ácido mientras estaba en su habitación.

La mujer contó que el hombre llegó hasta su vivienda una noche y, cuando abrió la puerta, le arrojó un líquido que posteriormente identificó como ácido. El ataque le produjo graves quemaduras, principalmente en el rostro, y dio inicio a un largo proceso de tratamientos y cirugías.

“Cuando abrí la puerta me tiró el ácido”, relató Córdoba al recordar el momento del ataque. También explicó que inicialmente no sabía qué sustancia le había arrojado y que, tras el hecho, intentó aliviar las quemaduras utilizando agua, lo que resultó ser peor.

Desde entonces ha enfrentado numerosas intervenciones quirúrgicas. Según su testimonio, ha pasado por más de 80 cirugías y permaneció hospitalizada durante más de tres años en diferentes periodos.

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Actualmente vive en una habitación alquilada en Puente Aranda, en Bogotá, y asegura que tiene dificultades económicas para cubrir sus necesidades básicas y desplazarse a sus controles médicos.

Las consecuencias de las lesiones permanecen presentes en su vida cotidiana. Córdoba utiliza una máscara artesanal para proteger su rostro de la exposición solar y ha explicado que la lleva puesta durante todo el día debido a las cicatrices que tiene en la piel.

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También utiliza tubos en la nariz para facilitar su respiración. De acuerdo con su testimonio, todavía requiere atención especializada y considera que no ha recibido todas las intervenciones necesarias para completar la reconstrucción de su rostro.

La situación de María Consuelo ha generado nuevamente reacciones en Colombia debido a la prolongada afectación física y social que ha enfrentado desde el ataque.

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Aunque Capital Salud confirmó que existe una autorización para el procedimiento de eutanasia desde hace cuatro años, la entidad no informó detalles sobre una eventual fecha para su realización. La decisión, según explicó la EPS, corresponde a la voluntad de la paciente.

Por ahora, tampoco se conocen nuevos detalles sobre el proceso judicial relacionado con el ataque que sufrió María Consuelo ni sobre las circunstancias actuales del señalado responsable.

Mientras tanto, la mujer continúa bajo seguimiento médico y ha manifestado públicamente su intención de ejercer su derecho a decidir sobre el final de su vida, después de más de dos décadas de enfrentar las consecuencias del ataque con ácido.

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