Allegados de Michelle Dayana dicen que “un duende se la llevó” y la comunidad les creyó

La búsqueda de Michelle Dayana Henao Chavarría estuvo marcada durante siete días por distintas versiones sobre su desaparición.

Mientras familiares, amigos y organismos de socorro recorrían diferentes sectores de Buriticá, Antioquia, en la comunidad tomó fuerza una explicación relacionada con una creencia popular de la zona: que un “duende” se había llevado a la niña hacia una zona boscosa.

La versión llegó a tal punto que familiares y personas cercanas participaron en una velatón y también en una misa, en medio de la esperanza de encontrar a la menor. Durante la ceremonia, según lo relatado por la personera, algunas personas hablaban de que el supuesto duende podía devolver a la niña.

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La historia terminó tomando un rumbo distinto cuando Michelle Dayana fue encontrada sin vida en una zona rural del municipio. El hallazgo ocurrió después de varios días de búsqueda y en un lugar de difícil acceso, conocido como La Aguacatala.

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Mientras avanzaban los recorridos para encontrar a Michelle Dayana, algunas personas de la comunidad comenzaron a mencionar una antigua creencia popular. Según esta versión, un “duende” habría llevado a la menor hacia una zona boscosa.

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La hipótesis no estuvo relacionada con una información oficial entregada por las autoridades, sino con las creencias que existen entre habitantes de la zona. Sin embargo, la versión comenzó a circular con fuerza durante los días en que no había noticias sobre el paradero de la niña.

La situación llevó incluso a que se realizara una misa. Allí, de acuerdo con el relato de la personera, se mencionaba repetidamente la posibilidad de que el supuesto ser mitológico tuviera a la menor y pudiera devolverla.

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“Dicen que años atrás ha sucedido esos hechos acá, pero no nos estamos, pues, como enfocando en eso. Hicieron una misa y decía eso, que el duende, que el duende, que ahorita le iba a devolver”, relató la personera.

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En medio de esa creencia también hubo personas que decidieron buscar en lugares asociados con el relato.

La funcionaria explicó que incluso una familia ingresó hacia una zona más abajo, señalada por habitantes como un sitio relacionado con la aparición del llamado “duende”, aunque tampoco encontraron allí a Michelle Dayana.

“Que fíjese una niña que, incluso, que una familia es bella, que dentro de la creencia del duende ingresaron como más abajo, donde dicen pues que sale el famoso duende y que tampoco estaba”, agregó la personera.

El hallazgo ocurrió en La Aguacatala

Después de siete días de intensa búsqueda, el cuerpo de Michelle Dayana Henao Chavarría fue encontrado en el sector conocido como La Aguacatala, una zona rural y agreste de Buriticá.

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El lugar se encontraba aproximadamente a 30 minutos del barrio Cristo Rey y a unos tres kilómetros de distancia del hogar de la menor. Además, se trataba de un terreno con una geografía complicada, lo que hizo más difícil llegar hasta el punto donde finalmente fue localizada.

El hallazgo se produjo cuando el mayordomo de una finca se encontraba revisando el ganado. Durante su recorrido observó la presencia de varios gallinazos concentrados en un sector específico de la propiedad.

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La situación llamó su atención y decidió acercarse para revisar qué estaba ocurriendo. Fue entonces cuando encontró el cuerpo y dio aviso de inmediato a las autoridades.

El reporte permitió activar la atención de los organismos correspondientes en la zona y llegar hasta el sitio señalado.

Michelle Dayana Chavarría, la niña de seis años que permanecía desaparecida desde el 24 de agosto en Buriticá, Antioquia. /Foto: redes sociales

La camiseta roja permitió confirmar que era Michelle

Uno de los elementos que permitió establecer que el cuerpo correspondía a la niña buscada fue la ropa que llevaba puesta.

Los Bomberos Voluntarios confirmaron que se trataba de Michelle Dayana debido a que vestía la misma camiseta roja con la que había desaparecido ocho días antes.

El estado del cuerpo era de avanzado estado de descomposición, debido al tiempo transcurrido desde su desaparición. Aun así, la vestimenta permitió establecer la identidad de la menor en el lugar del hallazgo.

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De esta manera terminó la búsqueda que durante una semana movilizó a familiares, amigos, comunidad y organismos de socorro en distintos puntos de Buriticá.

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La ubicación de La Aguacatala también permitió establecer uno de los datos centrales de la búsqueda: Michelle Dayana se encontraba a unos tres kilómetros de su vivienda, en una zona rural caracterizada por su difícil acceso.