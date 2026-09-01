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Encuentran cuerpo de una mujer dentro de una carpa en zona rural de Envigado

La víctima fue identificada como Edith Janeth Caro, de 39 años, cuyo cuerpo se encontraba en avanzado estado de descomposición.

Carpa de acampar instalada en una zona verde y boscosa, alusiva al hallazgo del cuerpo de una mujer en zona rural de Envigado
Autoridades investigan el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer al interior de una carpa en la zona rural del municipio de Envigado, imagen de referencia
Foto: imagen realizada con Google Flow
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 1 de sept, 2026

Las autoridades de Antioquia encontraron el cuerpo de Edith Janeth Caro Lotero, de 39 años, en un hecho que es materia de investigación. Por ahora, las autoridades buscan establecer si la mujer murió por causas naturales o si fue víctima de algún tipo de ataque.

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El hallazgo ocurrió en la tarde del domingo 30 de agosto de 2026. Alrededor de las 5:00 p. m., la Policía Metropolitana recibió una llamada de alerta por parte de unos senderistas que encontraron el cuerpo dentro de una carpa de camping, ubicada en una zona boscosa.

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El suceso tuvo lugar en la vereda El Vallano, específicamente en el sector de las Cuevas del Higuerón, en límites entre los municipios de Envigado y El Retiro, Antioquia. Esta zona rural es frecuentada por turistas y caminantes que realizan actividades al aire libre y senderismo.

Ante la alerta, personal de la Policía de Carabineros de Envigado acudió al lugar para realizar las primeras verificaciones e inspecciones. Allí, los investigadores encontraron una cédula de ciudadanía que permitió establecer la identidad de la mujer.

¿Qué más se conoció del cuerpo de Edith Janeth Caro?

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El general Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, mencionó que el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía asumió la inspección técnica del cadáver de Edith Janeth Caro.

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De igual forma, explicó que la investigación continúa abierta y que el cuerpo fue dejado a disposición de Medicina Legal, entidad encargada de establecer las causas de la muerte y aportar elementos que permitan esclarecer lo ocurrido con la mujer de 39 años.

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Las autoridades también buscan determinar cuánto tiempo llevaba sin vida dentro de la carpa antes de ser encontrada.

“El cuerpo técnico de investigación de nuestra Fiscalía hizo la inspección técnica y ya Medicina Legal es la responsable de establecer las causas probables de la muerte. Avanzamos en la investigación para esclarecer este hecho”, indicó Bello.

¿Qué se debe hacer cuando se encuentra el cuerpo de una persona sin vida?

Cuando una persona encuentra un cuerpo sin vida, como ocurrió en el caso de Edith Janeth Caro, lo primero que debes hacer es informar a las autoridades de emergencia y a la Policía. Es fundamental mantener la calma, evitar acercarse innecesariamente y preservar el lugar de los hechos.

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Bajo ninguna circunstancia se deben tocar el cuerpo, sus prendas u objetos personales, ya que cualquier manipulación podría alterar o contaminar elementos que pueden resultar importantes para la investigación.

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Después de informar a las autoridades, quien realizó el hallazgo debe permanecer en un lugar seguro y, si es posible, visible para facilitar la llegada de los uniformados. También es recomendable evitar que otras personas ingresen al área o manipulen elementos del lugar.

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Una vez que las autoridades lleguen, la persona que encontró el cuerpo debe entregar información clara sobre cómo, cuándo y en qué circunstancias realizó el hallazgo.

Finalmente, las autoridades judiciales y el personal forense se encargan de realizar la inspección técnica y del posterior traslado del cuerpo a Medicina Legal, donde se adelantan los procedimientos necesarios para establecer la causa y, cuando sea posible, el momento aproximado de la muerte.

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