Influencer pierde lujosa mansión y carros de alta gama: Fiscalía ocupó sus bienes

Una mansión con cancha de tenis, sala de cine, lago privado, sauna y jacuzzi quedó en el centro de un gigantesco operativo de extinción de dominio adelantado por la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional en Antioquia.

Las autoridades ocuparon cinco inmuebles y cuatro vehículos de alta gama, cuyo valor conjunto supera los 17.000 millones de pesos.



Entre las propiedades afectadas se encuentra una lujosa residencia ubicada en el sector de El Poblado, en Medellín, que sorprendió a los investigadores por las comodidades y artículos encontrados en su interior.

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Los bienes pertenecerían al reconocido creador de contenido Kevin Alex Thobias, quien también es mencionado dentro de una investigación que adelantan autoridades de Estados Unidos.

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El procedimiento fue realizado por agentes especiales de la Fiscalía y funcionarios de la Policía Nacional, con apoyo de la Dirección de Protección y Servicios Especiales. Las diligencias hicieron parte de una investigación de carácter patrimonial que terminó con la afectación de los millonarios bienes.

Entre los inmuebles intervenidos hay una propiedad que sobresale por las características de su infraestructura.

De acuerdo con el reporte de la Fiscalía, la mansión ubicada en El Poblado contaba con diferentes espacios destinados al entretenimiento y el descanso. En el lugar había una cancha de tenis, una sala de cine, un lago, sauna y jacuzzi, además de otros elementos de lujo.

La propiedad se convirtió en uno de los puntos más llamativos del operativo debido a la cantidad de comodidades que tenía disponibles en un mismo inmueble.

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Durante la diligencia, los investigadores también encontraron joyas, documentación considerada de interés para el proceso y dinero en efectivo, tanto en pesos colombianos como en moneda extranjera.

La intervención no se limitó a esta residencia. En total, las autoridades reportaron la ocupación de cinco inmuebles y cuatro vehículos de alta gama, todos incluidos dentro del proceso de extinción de dominio.

La Fiscalía impuso medidas cautelares con fines de extinción de dominio sobre 5 inmuebles y 4 vehículos de alta gama que pertenecerían al creador de contenido digital Kevin Alex Thobias. Los activos, avaluados preliminarmente en más de 17.000 millones de pesos, fueron ocupados en… pic.twitter.com/m7r6cYdTWA — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) August 28, 2026

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La investigación también puso la lupa sobre la manera en que el creador de contenido mostraba parte de su patrimonio.

Según los fiscales a cargo del proceso, algunos de los bienes y artículos que fueron objeto de las medidas habían aparecido previamente en publicaciones realizadas por Thobias en redes sociales.

En esos contenidos, de acuerdo con la Fiscalía, exhibía diferentes elementos asociados con un estilo de vida de alto nivel, entre ellos carros clásicos, vehículos de marcas exclusivas y otras excentricidades.

Precisamente, una de las líneas de investigación busca establecer el origen y el destino de los recursos utilizados para adquirir algunos de estos bienes.

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“En desarrollo de la investigación y persecución financiera realizada en Colombia se conoció que parte del patrimonio constituido con su presunto actuar ilícito habría sido destinado a comprar inmuebles y vehículos para presumir sobre su estilo de vida o comercializarlos”, indica el expediente de la Fiscalía.

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La entidad señala que la investigación financiera permitió identificar propiedades y automotores que ahora fueron afectados con medidas de extinción de dominio.

Kevin Alex Thobias: Fiscalía ocupó su mansión y carros lujosos

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¿Quién es el influencer relacionado con los bienes?

El procedimiento está relacionado con Kevin Alex Thobias, creador de contenido mencionado por las autoridades dentro de esta investigación.

Según la información entregada por la Fiscalía, Thobias fue capturado en julio de 2025 por autoridades federales de Estados Unidos y es requerido por un Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico.

Las autoridades estadounidenses lo relacionan presuntamente con conductas vinculadas con fraude electrónico, conspiración para cometer fraude y lavado de activos.

