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La Kalle  / Noticias  / Judiciales  / Investigan las causas de la muerte de abogado que habría caído del piso 11 del CEFE

Investigan las causas de la muerte de abogado que habría caído del piso 11 del CEFE

Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer qué ocurrió con el hombre reportado sin vida junto al CEFE Chapinero, cerca del centro comercial Andino.

Investigación policial tras el reporte del cuerpo sin vida de un abogado cerca del CEFE Chapinero y el centro comercial Andino en Bogotá
Autoridades inspeccionan los alrededores del CEFE Chapinero en Bogotá tras el reporte del cuerpo sin vida de un abogado cerca del centro comercial Andino
Foto collage realizado por La Kalle; imágenes tomadas de Alcaldía de Bogotá y @NotiBogota247
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 27 de ago, 2026

Un hombre fue reportado sin vida durante la mañana de este jueves 27 de agosto junto al Centro Felicidad (CEFE) de Chapinero, en inmediaciones de la calle 82 con carrera 11, frente al centro comercial Andino, uno de los sectores con mayor movimiento del norte de Bogotá.

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El cuerpo correspondía a Camilo Isaza Herrera, un abogado bogotano de 48 años. Según los reportes preliminares, era egresado de la Universidad de los Andes y contaba con un posgrado en Gestión Pública de la misma institución, además de experiencia en entidades públicas.

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Los registros contractuales revisados por las autoridades muestran que Isaza Herrera prestó servicios para el Ministerio TIC y la Secretaría de Seguridad distrital. También trabajó con la Alcaldía de Barichara, Santander. Su trayectoria profesional ahora hace parte de la información analizada durante las pesquisas.

Los hechos generaron desconcierto entre comerciantes y ciudadanos que se encontraban en el sector. Un testigo contó a Blu Radio cómo reaccionaron las personas en los primeros momentos: “El cuerpo nos impactó y salimos a la calle pensando que era un robo”, relató sobre lo ocurrido.

El mismo ciudadano explicó que inicialmente circularon distintas versiones sobre el lugar desde donde habría ocurrido la caída. “Después indican que es desde el último piso, pero realmente no hay ninguna información confirmada”, señaló al medio mientras las autoridades adelantaban las primeras verificaciones.

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¿Qué investigan las autoridades sobre la muerte junto al CEFE Chapinero?

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La Sijín de la Policía asumió las investigaciones para establecer qué ocurrió antes de que Camilo Isaza Herrera fuera reportado sin vida. Una de las hipótesis bajo análisis señala que el abogado habría caído desde el piso 11 de la estructura del CEFE.

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Los investigadores revisan las cámaras de seguridad ubicadas dentro y fuera de la edificación. Con estas grabaciones buscan establecer el recorrido que realizó Isaza Herrera, precisar la hora de su ingreso al lugar y determinar si estuvo acompañado durante su permanencia.

Hasta el momento, los peritos de criminalística de la Policía de Bogotá no encontraron signos de agresión física ni indicios de participación de otras personas. Por esto, una posible caída accidental permanece entre las hipótesis que estudian las autoridades, aunque la investigación continúa.

Medicina Legal realizará la necropsia correspondiente para establecer oficialmente la causa del deceso. Las autoridades mantienen la investigación abierta mientras esperan los resultados y analizan las evidencias recopiladas en el lugar durante las primeras horas del procedimiento.

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¿Qué pasó con el CEFE de Chapinero tras el hallazgo?

La Secretaría Distrital de Cultura de Bogotá, responsable del Centro Felicidad, por medio de un comunicado confirmó que está colaborando con las autoridades y acompañando a las personas que permanecían en el lugar. “Estamos brindando toda la colaboración requerida y acompañando la atención de las personas que se encontraban en el lugar”, indicó.

El CEFE Chapinero abrió sus puertas en octubre de 2024 y cuenta con aproximadamente 10.500 metros cuadrados. El espacio ofrece diferentes actividades y servicios. Mientras avanza la investigación, también se revisan las condiciones de seguridad de las zonas ubicadas en altura dentro de la estructura.

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