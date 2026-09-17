Tío de Ana Lucía González habla de presunto abuso a la niña antes de perder la vida

Continúan apareciendo detalles alrededor de la muerte de Ana Lucía González, la menor de 9 años cuyo cuerpo fue encontrado en una alcantarilla de la localidad de Ciudad Bolívar, en Bogotá.

En medio de la investigación, su tío, Rafael González, habló con diferentes medios de comunicación y aseguró que la menor habría sido víctima de tocamientos por parte de José Rojas Lárez, el principal sospechoso del caso.

¿Qué dijo el tío de Ana Lucía González sobre el presunto abuso?

En diálogo con Citytv, Rafael González afirmó que el hombre, de 29 años y nacionalidad venezolana, habría intentado tocar a la menor en el baño en varias ocasiones durante reuniones familiares.



Según el familiar, Ana Lucía habría contado esta situación a su hermana mayor, quien mantenía una relación sentimental con el ahora capturado.

“Porque en algunas veces la niñita, como fue él pareja de su hermana mayor, en algunas veces intentó tocar a la niña en el baño y varias veces se lo ha recortado a la hermana mayor”, afirmó Rafael González en el medio citado.

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El tío señaló que este antecedente debería ser tenido en cuenta durante la investigación y manifestó su preocupación ante la posibilidad de que la menor hubiera sido víctima de abuso antes de su muerte.

Sin embargo, hasta el momento, estos señalamientos corresponden a las declaraciones entregadas por el familiar y deberán ser esclarecidos por las autoridades.

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¿Cuál es la posible causa de la muerte de Ana Lucía González?

Noticias Caracol dio a conocer el primer informe preliminar de Medicina Legal sobre la muerte de la menor de 9 años.

De acuerdo con la información entregada por la entidad, la causa preliminar del fallecimiento fue asfixia y el caso fue clasificado como una muerte violenta de tipo homicidio. Además, los peritos encontraron varios moretones en el cuerpo de la menor durante el procedimiento forense.

¿El presunto responsable habría amenazado a su pareja?

Rafael González también habló con Meridiano Blu sobre lo ocurrido antes de la desaparición de Ana Lucía y aseguró que José Rojas Lárez habría amenazado a su pareja momentos antes de salir del lugar junto con la menor.

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“Él le decía: ‘Si tú me dejas, yo acabo con tu familia. Si tú acabas con nuestra relación, yo acabo con tu familia’”, relató el familiar durante la entrevista, al referirse a los conflictos que, según su versión, existían entre la pareja.

Celos y un chat: quién era el hombre cercano a la niña hallada en una alcantarilla /Foto: redes sociales

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Estas declaraciones hacen parte de los elementos que deberán ser analizados por las autoridades para esclarecer las circunstancias que rodearon la desaparición y muerte de Ana Lucía González.

¿Cómo fue capturado el principal sospechoso?

José Rojas Lárez fue capturado por el CTI frente a la URI de Paloquemao, en Bogotá, después de que, según la información conocida sobre el caso, habría protagonizado una pelea con su pareja y ocasionado daños en la vivienda. Posteriormente, el hombre habría salido del lugar junto con la menor.

La captura se produjo luego del análisis de las cámaras de seguridad del sector de Porvenir del Río, en Mosquera, en medio de un trabajo conjunto entre las autoridades de ese municipio y Bogotá. En las horas posteriores, la Fiscalía adelantó el proceso de legalización de la captura para presentarlo ante un juez de control de garantías.

¿Cuál fue el recorrido de Ana Lucía González?

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Las grabaciones de las cámaras de seguridad permitieron establecer, según las autoridades, que la menor fue transportada como parrillera en una motocicleta que salió del sector de Porvenir del Río, en Mosquera, alrededor de las 10:30 de la mañana.

El recorrido continuó por el corredor de la calle 13, en el occidente de Bogotá, ingresando posteriormente a la localidad de Fontibón y dirigiéndose hacia el barrio Casandra.

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De acuerdo con información entregada por el alcalde de Mosquera, el vehículo permaneció durante algunos minutos en ese sector antes de regresar al punto de origen sin la menor.

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