Se conoce causa de muerte de Ana Lucía González; Medicina Legal dio informe

El Instituto Nacional de Medicina Legal emitió un informe preliminar sobre el fallecimiento de Ana Lucía González, la menor de 9 años hallada en una alcantarilla del sur de Bogotá.

Según declaraciones del director de la entidad, Ariel Emilio Cortés, entregadas a Noticias Caracol, la menor fue trasladada a Medicina Legal para el abordaje forense. Posteriormente, los expertos elaboraron un dictamen inicial, mientras continúan los estudios histopatológicos en laboratorio.

De manera preliminar, las investigaciones establecieron que la causa de muerte fue asfixia y que el caso corresponde a una muerte violenta de tipo homicidio. Además, los peritos encontraron varios moretones en el cuerpo de la menor al momento de realizar el procedimiento forense.



Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, los expertos de Medicina Legal continúan realizando los análisis correspondientes para establecer si existió algún tipo de abuso antes de la muerte.



¿Dónde encontraron a Ana Lucía González?

Ana Lucía González, de 9 años y de nacionalidad venezolana, cursaba cuarto de primaria y se encontraba de vacaciones en Colombia, donde visitaba a su hermana mayor.

Según las autoridades, la desaparición de la menor ocurrió durante la mañana del lunes 14 de septiembre de 2026, en el municipio de Mosquera, Cundinamarca, después de una discusión familiar en la vivienda donde se encontraba.

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Tras la activación de la Alerta Rosa por parte de las autoridades de Mosquera, el cuerpo sin vida de la niña fue localizado el martes 15 de septiembre por unos menores de edad que se encontraban jugando en la zona.

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El hallazgo ocurrió dentro de una alcantarilla del barrio Juan José Rondón, en la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá. Integrantes de la Policía, el CTI y el Cuerpo Oficial de Bomberos acudieron al lugar para realizar la extracción del cuerpo.

¿Quién es el principal sospechoso de la muerte de Ana Lucía González?

La investigación identificó como principal sospechoso a José Rojas Lárez, un ciudadano venezolano de 29 años y pareja sentimental de la hermana mayor de la menor. La identificación se produjo a partir del trabajo realizado por las autoridades de Mosquera, con apoyo de la Policía en Bogotá.

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José Rojas Lárez fue capturado por el CTI frente a la URI de Paloquemao, en Bogotá, después de que, según la información conocida sobre el caso, habría protagonizado una pelea con su pareja y ocasionado daños en la vivienda. Posteriormente, el hombre habría salido del lugar junto con la menor.

Capturan a sujeto que había acabado con niña encontrada en alcantarilla de Bogotá / FOTO: Compuesta - Tomada de redes sociales

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En las horas posteriores, la Fiscalía adelantó el proceso de legalización de la captura para presentarlo ante un juez de control de garantías. El procesado podría enfrentar una imputación por el delito de acceso carnal violento con menor de 14 años, además de los cargos relacionados con la muerte de la niña.

Entre tanto, la familia adelanta las gestiones necesarias para trasladar los restos de la menor al estado de Zulia, en Venezuela.

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El recorrido de José Rojas con Ana Lucía González

Las autoridades locales y la Policía Judicial de Bogotá reconstruyeron parte de lo ocurrido mediante el análisis de las cámaras de videovigilancia.

Las grabaciones permitieron establecer, según las autoridades, que la menor fue transportada como parrillera en una motocicleta que salió del sector de Porvenir Río, en Mosquera, alrededor de las 10:30 a. m.

El recorrido continuó por el corredor de la calle 13, en el occidente de Bogotá, ingresando posteriormente a la localidad de Fontibón y dirigiéndose hacia el barrio Casandra.

De acuerdo con información entregada por el alcalde de Mosquera, el vehículo permaneció durante algunos minutos en ese sector antes de regresar al punto de origen sin la menor.

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