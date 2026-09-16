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La Kalle  / Noticias  / Judiciales  / Fiscalía hace dura petición contra implicados en muerte de Jaime Moreno

Fiscalía hace dura petición contra implicados en muerte de Jaime Moreno

La Fiscalía solicitó una nueva medida contra los dos procesados por la muerte del joven estudiante de la Universidad de los Andes, ocurrida el 31 de octubre de 2025.

Implicados en la muerte del estudiante de la Universidad de los Andes, Jaime Esteban Moreno
La Fiscalía solicitó una nueva medida a los capturados por la muerte de Jaime Moreno
Foto: imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 16 de sept, 2026

El juicio contra los responsables de la muerte de Jaime Moreno, de 20 años, ocurrida el pasado 31 de octubre de 2025, está llegando a su etapa final. Ante esto, la Fiscalía solicitó un fallo condenatorio contra los dos imputados, Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo Rafael González Castro, señalados de la muerte del estudiante.

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Durante la audiencia, el fiscal del caso aseguró que los procesados actuaron con un “desprecio total por la vida” del joven, quien se encontraba en el suelo y en estado de indefensión al momento de recibir varias agresiones.

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“No es una sola caída, no es un solo golpe, es un ataque brutal y conscientemente dirigido a zona vital en estos videos. Igualmente, se observa claramente cómo Juan Carlos Suárez inicia la agresión sin provocación previa, sin que Jaime Esteban haya ejecutado en el momento ningún acto que pudiese señalarse como de haber provocado una reacción”, señaló la representante de la Fiscalía.

Por estos hechos, el ente acusador solicitó una condena no inferior a 450 meses de prisión, equivalentes a 37,5 años de cárcel, teniendo en cuenta las circunstancias de mayor y menor punibilidad que, según la Fiscalía, rodean el caso.

Se espera que el próximo 16 de octubre se conozca la sentencia contra los dos procesados por la muerte del joven estudiante.

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¿Cómo fue la muerte de Jaime Moreno?

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del 31 de octubre de 2025, luego de que Jaime Esteban Moreno saliera de la discoteca Before Club, ubicada en la localidad de Barrios Unidos, en Bogotá.

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El joven se encontraba junto a un amigo y buscaba un vehículo para regresar a su hogar cuando fue abordado por Juan Carlos Suárez Ortiz.

Según la Fiscalía, Suárez habría iniciado la agresión por la espalda y posteriormente continuó golpeando al estudiante cuando este se encontraba en el suelo. Aunque Moreno logró levantarse y continuar caminando con dificultad, habría sido interceptado nuevamente por Suárez y Ricardo Rafael González Castro, quien se habría unido a la agresión.

Implicados en muerte de Jaime Moreno podrían quedar libres
Implicados en muerte de Jaime Moreno podrían quedar libres
/Foto: redes sociales

El ente acusador señaló que ambos procesados propinaron repetidos golpes en la cabeza del joven cuando se encontraba en estado de indefensión.

Posteriormente, Moreno fue trasladado al Hospital Simón Bolívar, donde falleció debido a la gravedad de las lesiones, entre ellas un trauma craneoencefálico.

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¿Hay más implicados en la muerte de Jaime Moreno?

Aunque Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo Rafael González Castro fueron capturados y procesados por estos hechos, las autoridades también buscan a Kleidymar Paola Fernández Sulbarán, ciudadana venezolana identificada durante la investigación como la mujer que llevaba un disfraz azul.

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Según la investigación de la Fiscalía, Fernández Sulbarán es señalada como presunta determinadora e instigadora de la agresión que terminó con la muerte del estudiante.

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De acuerdo con los testimonios recopilados por el ente acusador, la mujer habría desencadenado e incitado la agresión contra Moreno tras señalarlo por supuestos actos indebidos.

Aunque en las horas posteriores a los hechos fue retenida inicialmente y posteriormente quedó en libertad por falta de elementos probatorios suficientes en ese momento, el avance de la investigación llevó a la Fiscalía a solicitar una orden de captura en su contra.

Las autoridades incluso ofrecieron una recompensa de 10 millones de pesos por información que permita dar con su paradero.

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