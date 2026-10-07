Así fue encontrada por su hija abuelita de 72 años: murió tras sufrir abuso

Blanca Emery Pardo, una mujer campesina de 72 años, fue encontrada en condiciones críticas por una de sus hijas en una zona rural de San Bernardo, Nariño. La mujer había salido de su vivienda para recoger leña y no regresó durante el día. Horas después, su familia recibió una noticia que cambió por completo la rutina de esta familia.

El hallazgo ocurrió el 29 de agosto, cuando Marisol, una de las hijas de Blanca, llegó hasta la vivienda de su mamá para visitarla. Al no encontrarla, comenzó a preguntar por ella y a recorrer los alrededores de la vereda Plazuelas.

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La primera preocupación de la familia era que la mujer hubiera sufrido una caída, pues tiempo atrás había tenido un accidente doméstico que le había provocado una lesión en uno de sus brazos. Sin embargo, la búsqueda terminó de una manera completamente distinta a la que imaginaban.



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Marisol encontró a su mamá en un terreno de difícil acceso, en el suelo y en una condición que alarmó inmediatamente a los vecinos. Según el relato entregado por su hija Jenny Pulido a Noticias Caracol, Blanca estaba sin ropa, presentaba signos de violencia y se encontraba en estado de shock.

Para sacarla del lugar fue necesaria la ayuda de varias personas de la comunidad. Los vecinos utilizaron cobijas para trasladarla, mientras sus familiares intentaban conseguir atención médica lo más rápido posible.

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El estado en que encontraron a Blanca Pardo

Blanca fue llevada inicialmente hasta un puesto de salud de San Bernardo. Sin embargo, la gravedad de su estado hizo necesario trasladarla a Pasto, donde podía recibir atención especializada.

La situación que encontraron los profesionales de salud generó una fuerte impresión entre quienes participaron en su atención. Jenny Pulido relató lo ocurrido y aseguró que incluso algunos trabajadores de salud no pudieron contener las lágrimas al verla.

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“Hasta los enfermeros que atendieron a mi mamá lloraban en el estado en que la llevaron”, contó la hija de Blanca.

En el centro asistencial de Pasto, los médicos informaron a sus familiares que la mujer presentaba signos compatibles con una posible agresión de carácter sexual, situación que posteriormente quedó bajo investigación.

Mientras Blanca permanecía hospitalizada, sus hijos intentaban llegar hasta Pasto desde Bogotá. Jenny y dos de sus hermanos compraron tiquetes para poder acompañar a su mamá durante las horas más delicadas.

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Cuando finalmente pudieron verla, Blanca permanecía en una cama y estaba conectada a equipos médicos.

El profesional les pidió que se prepararan ante la posibilidad de que la mujer no lograra recuperarse.

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La familia permaneció pendiente de su evolución hasta la noche. A la medianoche, los equipos que monitoreaban sus signos vitales comenzaron a emitir alertas y los profesionales médicos intentaron reanimarla.

El esfuerzo no logró cambiar el desenlace. Blanca Pardo murió el 30 de agosto, apenas un día después de haber sido encontrada en la zona rural de San Bernardo.

Esta misma historia fue dada a conocer por el pódcast Vamos Pa Eso, que además compartió imágenes relacionadas con el video que grabó la hija de Blanca Pardo al momento de encontrarla. El material permite dimensionar las condiciones en las que fue hallada la mujer de 72 años. Las imágenes pueden resultar fuertes para algunas personas, por lo que se recomienda verlas bajo responsabilidad propia.