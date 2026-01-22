Fiscalía revela escritos contra los señalados por el fallecimiento de Jaime Esteban Moreno

La Fiscalía General de la Nación ha presentado formalmente el escrito de acusación contra Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo Rafael González Castro, señalados como los presuntos responsables del homicidio de Jaime Esteban Moreno, después de varios meses de investigación, recopilación de testimonios y pruebas de este caso.

Dicha decisión se fundamenta en que los acusados no solo agredieron físicamente al estudiante de la Universidad de los Andes, sino que lo hicieron con la intención consciente de quitarle la vida al joven de 20 años. Tanto es así que en el documento explican que estos atacaron de manera reiterada zonas vitales de la víctima, específicamente la cabeza y el tórax.

Por otro lado, la información de la Fiscalía muestra que ambos deben ser juzgados por homicidio agravado, por poner a Jaime Esteban Moreno en una posición de indefensión, así mismo, por este crimen el ente acusador pide una pena entre 33 a 55 años, lo que correspondería a 400-600 meses de cárcel.



La decisión de la Fiscalía contra los señalados de quitarle la vida a Jaime Esteban Moreno Foto: imagen tomada de la Fiscalía General

¿Cómo fue el ataque contra Jaime Moreno?

Recordemos que los hechos ocurrieron la madrugada del 31 de octubre de 2025, tras la celebración de una fiesta de Halloween en la discoteca Before Club, en la localidad de Chapinero. La investigación de la Unidad de Vida e Integridad Personal reconstruye la secuencia del ataque contra Jaime Moreno.

Según esta entidad afirma que Juan Carlos Suárez propinó un golpe en la nuca al joven de 20, provocando su caída inicial. Minutos después, en la calle 64 con carrera 15, los sujetos abordaron nuevamente al joven. Cuando Jaime Esteban intentó levantarse, Ricardo González le propinó una patada por la espalda.

Posteriormente, los dos continuaron propinando patadas al rostro y cráneo e incluso cuando éste presentaba un sangrado abundante por nariz y boca.

Además, la Fiscalía identificó a Kleydimar Paola Fernández Sulbarán, conocida como la "mujer del disfraz azul", como la presunta determinadora del crimen. Según el escrito, ella habría instigado a los agresores a "acabarlo" mientras se encontraban en la calle solitaria.

Finalmente, se conoció que la audiencia preparatoria se llevará a cabo la próxima semana en el Juzgado 45 penal del circuito de Bogotá, donde un juez determinará la responsabilidad definitiva de los implicados en este crimen que ha conmocionado a la capital.

