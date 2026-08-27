Falso anestesiólogo habría usado sedante para animales durante tatuaje a Yenifer García

Yenifer García, de 33 años, murió después de recibir una sedación durante una sesión de tatuaje en su vivienda, ubicada en la localidad de Rafael Uribe Uribe, Bogotá. El hombre que habría aplicado las sustancias no era anestesiólogo, sino auxiliar de enfermería.

La mujer buscaba terminar un diseño ubicado en la parte baja de su espalda, pero el dolor que sentía durante las sesiones era cada vez más difícil de soportar. Después de cerca de tres sesiones, decidió buscar una alternativa para continuar con el procedimiento.

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En entrevista con Caracol Radio, su hermana Claudia García contó que una amiga le ofreció ayudarla a encontrar a alguien que pudiera disminuir las molestias durante la sesión. Según relató: "Una amiga le dice: 'Yo le colaboro con ese tema y venga, buscamos a alguien conocido'".



La recomendación generó confianza en la familia, pues les aseguraron que el hombre tenía experiencia aplicando anestesia y realizando procedimientos estéticos. Claudia recordó que a Yenifer le dijeron: "mira, él ha hecho anestesias y ha hecho lipopapadas".

Con esa información, Yenifer aceptó que el hombre realizara la sedación en su vivienda, sin conocer con certeza qué sustancia utilizarían para reducir el dolor ni cuáles serían sus efectos durante la sesión del tatuaje que buscaba terminar.

Sin embargo, posteriormente la familia conoció que el hombre no era médico ni anestesiólogo. La Secretaría de Salud de Bogotá verificó que aparece registrado como técnico laboral auxiliar de enfermería, un dato que tomó relevancia dentro de las investigaciones.

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¿Qué medicamentos le aplicaron a Yenifer García?

Según algunas versiones sobre lo ocurrido, el procedimiento terminó realizándose mediante sedación intravenosa. Durante los primeros minutos, Yenifer permanecía consciente y podía manifestar cuándo sentía dolor. Incluso, de acuerdo con el relato conocido, movía uno de sus pies.

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Jonathan Cantor, esposo de Yenifer, relató a varios medios que durante la emergencia una profesional preguntó al auxiliar ¿Qué medicamentos había aplicado?. Según su versión, en medio de la situación se mencionó la administración de ketamina, primero en una dosis y después en otra adicional.

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Después de lo ocurrido, familiares encontraron detrás de la cama algunos elementos que quedaron en la vivienda durante las maniobras de reanimación. Entre ellos había una caja de Ketamin-50, un frasco de Dormicum, cuyo principio activo es midazolam, además de una jeringa y otros insumos.

La versión entregada por Claudia también apunta a que el medicamento habría sido aplicado en varias ocasiones. Según explicó: “Tengo entendido que no le puso una sola vez, sino cada vez que ella decía que le seguía doliendo".

La hermana de Yenifer aseguró que el hombre manifestó haber utilizado únicamente una de las sustancias encontradas en la vivienda. Sobre el medicamento, Claudia explicó al medio: "él dijo que solamente había puesto uno que dicen que con eso se procesa el tusi".

En la misma declaración, la familiar agregó otra afirmación relacionada con la sustancia utilizada durante la sesión: "O que eso es anestesia ya para animales". Esta versión abrió interrogantes sobre el medicamento que habría recibido Yenifer y sus posibles efectos.

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Claudia García también aseguró que Yenifer no padecía ninguna enfermedad previa. Según relató su hermana, la mujer de 33 años se encontraba en buenas condiciones de salud y tenía como propósito terminar el diseño de su espalda para poder viajar junto a su hija.

Mientras avanzan las investigaciones, la familia también recuerda los planes que Yenifer tenía junto a su hija de 14 años. La mujer quería terminar rápidamente el diseño de su espalda porque tenía previsto viajar con la adolescente para celebrar sus próximos 15 años.

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El viaje familiar estaba programado para el próximo 25 de septiembre y, según contó Claudia, los pasajes ya estaban comprados. Ahora, las autoridades de Bogotá buscan establecer qué ocurrió durante la sesión y determinar la participación del tatuador y del auxiliar de enfermería.

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